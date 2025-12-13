02:26 ()
Атлетико М - Валенсия 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 15:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
13 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Атлетико М
Валенсия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Валенсия, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Валенсия
Валенсия
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
17СловакиязщДавид Ганцко
18ИспаниязщМарк Пубиль
3ИталиязщМаттео Руджери
8ИспанияпзПабло Барриос
23АргентинапзНиколас Гонсалес
6Испанияпз Коке
19АргентинанпХулиан Альварес
20АргентинанпДжулиано Симеоне
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
25ИспанияврХулен Ахирресабала
12ПортугалиязщТьерри Коррея
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
3ИспаниязщХосе Копете
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
20ГваделупазщДимитри Фулкье
18Испанияпз Пепелу
10ПортугалияпзАндре Алмейда
23ШвейцарияпзФилип Угринич
7НидерландынпАрно Данжума
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
22.02.2025Испания — Примера25-й турВаленсия0 : 3Атлетико М
15.09.2024Испания — Примера5-й турАтлетико М3 : 0Валенсия
28.01.2024Испания - Примера22-й турАтлетико М2 : 0Валенсия
16.09.2023Испания - Примера5-й турВаленсия3 : 0Атлетико М
18.03.2023Испания - Примера26-й турАтлетико М3 : 0Валенсия
29.08.2022Испания - Примера3-й турВаленсия0 : 1Атлетико М
22.01.2022Испания - Примера22-й турАтлетико М3 : 2Валенсия
07.11.2021Испания - Примера13-й турВаленсия3 : 3Атлетико М
24.01.2021Испания - Примера20-й турАтлетико М3 : 1Валенсия
28.11.2020Испания - Примера11-й турВаленсия0 : 1Атлетико М
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 3Атлетико М
06.12.2025Испания — Примера15-й тур1 : 0Атлетико М
02.12.2025Испания — Примера19-й тур3 : 1Атлетико М
29.11.2025Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 0
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАтлетико М2 : 1
07.12.2025Испания — Примера15-й турВаленсия1 : 1
04.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВВаленсия
01.12.2025Испания — Примера14-й тур1 : 1Валенсия
21.11.2025Испания — Примера13-й турВаленсия1 : 0
09.11.2025Испания — Примера12-й турВаленсия1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1631
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1519
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Севилья1517
13 Райо Вальекано1517
14 Реал Сосьедад1516
15 Осасуна1515
16 Валенсия1515
17 Мальорка1514
18
Зона вылета
Жирона1512
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

