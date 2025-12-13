Атлетико М - Валенсия 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 15:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
13 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Валенсия, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|6
|пз
|Коке
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|18
|пз
|Пепелу
|10
|пз
|Андре Алмейда
|23
|пз
|Филип Угринич
|7
|нп
|Арно Данжума
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Карлос Корберан
История личных встреч
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|29.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|24.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|21.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|31
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|15
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Севилья
|15
|17
|13
|Райо Вальекано
|15
|17
|14
|Реал Сосьедад
|15
|16
|15
|Осасуна
|15
|15
|16
|Валенсия
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Жирона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9