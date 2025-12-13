02:26 ()
Торино - Кремонезе 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 16:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
13 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Торино
Кремонезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Кремонезе, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Кремонезе
Кремона
81 Уругвай вр Франко Израэль
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
32 Албания пз Кристьян Аслани
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
10 Хорватия пз Никола Влашич
20 Австрия пз Валентино Лацаро
22 Италия пз Чезаре Казадей
91 Колумбия нп Дуван Сапата
19 Шотландия нп Че Адамс
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
38 Франция пз Уоррен Бондо
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Давиде Никола
История личных встреч
20.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Торино2 : 2Кремонезе
27.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Кремонезе1 : 2Торино
15.08.2021 Кубок Италии 1-й раунд Торино0 : 0 4 : 1Кремонезе
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Торино2 : 3
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Торино
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Торино1 : 5
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Торино
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Торино2 : 2
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кремонезе2 : 0
01.12.2025 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3Кремонезе
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кремонезе1 : 3
07.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Кремонезе
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Кремонезе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1431
2
Лига чемпионов
Наполи1431
3
Лига чемпионов
Интер М1430
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Кремонезе1420
9 Сассуоло1420
10 Лацио1419
11 Удинезе1418
12 Аталанта1416
13 Кальяри1414
14 Парма1414
15 Торино1414
16 Дженоа1414
17 Лечче1413
18
Зона вылета
Пиза1410
19
Зона вылета
Верона149
20
Зона вылета
Фиорентина146

