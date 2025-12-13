Торино - Кремонезе 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 16:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
13 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Кремонезе, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Кремонезе
Кремона
|81
|вр
|Франко Израэль
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|10
|пз
|Никола Влашич
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|91
|нп
|Дуван Сапата
|19
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Марко Барони
|Давиде Никола
История личных встреч
|20.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|2 : 2
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 2
|15.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|0 : 0 4 : 1
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|30
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Кремонезе
|14
|20
|9
|Сассуоло
|14
|20
|10
|Лацио
|14
|19
|11
|Удинезе
|14
|18
|12
|Аталанта
|14
|16
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Парма
|14
|14
|15
|Торино
|14
|14
|16
|Дженоа
|14
|14
|17
|Лечче
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Пиза
|14
|10
| 19
Зона вылета
|Верона
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|14
|6