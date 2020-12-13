02:28 ()
Кривбасс - Колос 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
13 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Кривбасс
Колос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Колос, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Колос2 : 1Кривбасс
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Кривбасс0 : 1Колос
09.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур Колос1 : 1Кривбасс
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Кривбасс1 : 0Колос
03.09.2023 Украина - Премьер-лига 6-й тур Колос0 : 3Кривбасс
03.03.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Кривбасс1 : 0Колос
23.08.2022 Украина - Премьер-лига 1-й тур Колос1 : 0Кривбасс
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Кривбасс3 : 0
01.12.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Кривбасс
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Кривбасс2 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Кривбасс
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кривбасс2 : 2
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Колос0 : 0
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Колос
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Колос2 : 1
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Колос
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Колос1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1527
4 Кривбасс1525
5 Металлист 19251524
6 Колос1524
7 Динамо К1523
8 Заря1523
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1617
12 Рух В1516
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1514
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава159

  • Чемпионат Европы
