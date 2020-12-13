Кривбасс - Колос 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 13:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
13 Декабря 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|03.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|23.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|28.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|15
|32
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|15
|32
| 3
Лига конференций
|Полесье
|15
|27
|4
|Кривбасс
|15
|25
|5
|Металлист 1925
|15
|24
|6
|Колос
|15
|24
|7
|Динамо К
|15
|23
|8
|Заря
|15
|23
|9
|Карпаты
|15
|19
|10
|Верес
|14
|18
|11
|Оболонь-Бровар
|16
|17
|12
|Рух В
|15
|16
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|16
|15
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|15
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|16
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|15
|9