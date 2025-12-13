02:28 ()
Свернуть список

ЛНЗ Черкассы - Заря 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 15:30
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
13 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 16-й тур
ЛНЗ Черкассы
Заря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Заря, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Заря
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Заря0 : 0ЛНЗ Черкассы
04.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 1Заря
04.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Заря1 : 2ЛНЗ Черкассы
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 1Заря
12.11.2023 Украина - Премьер-лига 14-й тур Заря1 : 2ЛНЗ Черкассы
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур ЛНЗ Черкассы3 : 0
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1
05.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Заря1 : 0
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Заря
24.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Заря2 : 2
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Заря
02.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Заря1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1532
2
Лига конференций
Шахтёр1532
3
Лига конференций
Полесье1527
4 Кривбасс1525
5 Металлист 19251524
6 Колос1524
7 Динамо К1523
8 Заря1523
9 Карпаты1519
10 Верес1418
11 Оболонь-Бровар1617
12 Рух В1516
13
Стыковая зона
Кудровка1615
14
Стыковая зона
Эпицентр1514
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава159

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close