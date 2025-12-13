Норвич Сити - Саутгемптон 13 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 13-12-2025 14:30
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
13 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Окончен
2 : 1
- 25'Руайри Макконвилл
- 48'1:0Джовон Макама
- 61'2:1Джовон Макама
- 88'Келлен Фишер
0'
45'
90'
- 27'Адам Армстронг
- 57'1:1Райан Мэннинг
- 84'Флинн Даунс
- 90+8'Ориоль Ромеу
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Владан Ковачевич
|35
|зщ
|Келлен Фишер
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
|6
|зщ
|Гарри Дарлинг
|14
|пз
|Бен Кризен
66'
|7
|пз
|Пелле Маттссон
|23
|пз
|Кенни Маклин
|18
|пз
|Аманква Форсон
80'
|16
|пз
|Джейкоб Райт
66'
|29
|нп
|Оскар Швартау
90+3'
|24
|нп
|Джовон Макама
90+4'
|33
|зщ
|Хосе Кордоба
66'
|11
|пз
|Эмилиано Маркондес
66'
|42
|пз
|Тони Спрингетт
80'
|46
|Errol Mundle
90+3'
|30
|нп
|Матиас Квистгорден
90+4'
|31
|вр
|Гэвин Базуну
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|5
|зщ
|Джек Стивенс
74'
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|26
|пз
|Райан Фрейзер
63'
|4
|пз
|Флинн Даунс
84'
|20
|пз
|Каспар Яндер
63'
|10
|пз
|Финн Азаз
84'
|13
|пз
|Лео Шенца
|9
|нп
|Адам Армстронг
|34
|зщ
|Велингтон
63'
|48
|пз
|Кэмерон Брэгг
63'
|46
|нп
|Джей Робинсон
74'
|28
|пз
|Ориоль Ромеу
84'
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
84'
Запасные
|32
|вр
|Дэниел Гримшоу
|5
|зщ
|Яков Медич
|20
|пз
|Анис Слимане
|10
|нп
|Матей Юрасек
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|17
|зщ
|Джошуа Куарши
|12
|зщ
|Ронни Эдвардс
|7
|пз
|Джо Арибо
Главные тренеры
|Лиам Меннинг
|Филипп Клеман
История личных встреч
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 3
|01.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4
|25.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|18.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|3 : 2
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|3 : 1
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|4 : 1
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|3 : 2
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|3 : 2
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|20
|44
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|20
|39
| 3
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|21
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|20
|35
| 5
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|20
|34
| 6
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|21
|33
|7
|Халл Сити
|20
|31
|8
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|31
|9
|Саутгемптон
|21
|30
|10
|Бристоль Сити
|20
|30
|11
|Бирмингем Сити
|20
|28
|12
|Уотфорд
|20
|28
|13
|Лестер Сити
|20
|28
|14
|Вест Бромвич Альбион
|21
|28
|15
|Рексем
|20
|27
|16
|Дерби Каунти
|20
|27
|17
|Шеффилд Юнайтед
|21
|23
|18
|Чарльтон Атлетик
|19
|23
|19
|Суонси Сити
|21
|23
|20
|Блэкберн Роверс
|19
|22
|21
|Оксфорд Юнайтед
|21
|19
| 22
Зона вылета
|Норвич Сити
|21
|17
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|19
|17
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|19
|-9