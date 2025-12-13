18:53 ()
Норвич Сити - Саутгемптон 13 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 13-12-2025 14:30
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
13 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Норвич Сити
Окончен
2 : 1
Саутгемптон

  • 25'
    Руайри Макконвилл
  • 48'
    1:0
    Джовон Макама
  • 61'
    2:1
    Джовон Макама
  • 88'
    Келлен Фишер
0'
45'
90'
  • 27'
    Адам Армстронг
  • 57'
    1:1
    Райан Мэннинг
  • 84'
    Флинн Даунс
  • 90+8'
    Ориоль Ромеу
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Саутгемптон, которое состоится 13 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Саутгемптон
Саутгемптон
1Босния и ГерцеговинаврВладан Ковачевич
35АнглиязщКеллен Фишер
15Северная ИрландиязщРуайри Макконвилл
6АнглиязщГарри Дарлинг
14АнглияпзБен Кризен
66'
7ДанияпзПелле Маттссон
23ШотландияпзКенни Маклин
18ГанапзАманква Форсон
80'
16АнглияпзДжейкоб Райт
66'
29ДаниянпОскар Швартау
90+3'
24АнглиянпДжовон Макама
90+4'
33ПанамазщХосе Кордоба
66'
11ДанияпзЭмилиано Маркондес
66'
42ИрландияпзТони Спрингетт
80'
46АнглияErrol Mundle
90+3'
30ДаниянпМатиас Квистгорден
90+4'
31ИрландияврГэвин Базуну
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
15АнглиязщНатан Вуд-Гордон
5АнглиязщДжек Стивенс
74'
3ИрландиязщРайан Мэннинг
26ШотландияпзРайан Фрейзер
63'
4АнглияпзФлинн Даунс
84'
20ГерманияпзКаспар Яндер
63'
10ИрландияпзФинн Азаз
84'
13БразилияпзЛео Шенца
9АнглиянпАдам Армстронг
34Бразилиязщ Велингтон
63'
48АнглияпзКэмерон Брэгг
63'
46АнглиянпДжей Робинсон
74'
28ИспанияпзОриоль Ромеу
84'
19АнглиянпКэмерон Арчер
84'
Запасные
32АнглияврДэниел Гримшоу
5ХорватиязщЯков Медич
20ТуниспзАнис Слимане
10ЧехиянпМатей Юрасек
1АнглияврАлекс Маккарти
17ГерманиязщДжошуа Куарши
12АнглиязщРонни Эдвардс
7НигерияпзДжо Арибо
Главные тренеры
АнглияЛиам Меннинг
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Норвич Сити0 : 3Саутгемптон
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Норвич Сити1 : 1Саутгемптон
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Саутгемптон4 : 4Норвич Сити
25.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Саутгемптон2 : 0Норвич Сити
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Норвич Сити2 : 1Саутгемптон
19.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Норвич Сити0 : 3Саутгемптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Саутгемптон2 : 1Норвич Сити
18.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Саутгемптон1 : 0Норвич Сити
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити2 : 2Саутгемптон
02.01.2016 Англия - Премьер-лига 20-й тур Норвич Сити1 : 0Саутгемптон
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Норвич Сити
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 3 : 2Норвич Сити
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур Норвич Сити3 : 1
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Норвич Сити1 : 1
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 4 : 1Норвич Сити
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур Саутгемптон3 : 2
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Саутгемптон3 : 1
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур 3 : 2Саутгемптон
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Саутгемптон3 : 0
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 5Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2044
2
Повышение
Мидлсбро2039
3
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2135
4
Плей-офф за повышение
Миллуолл2035
5
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2034
6
Плей-офф за повышение
Сток Сити2133
7 Халл Сити2031
8 Куинз Парк Рейнджерс2031
9 Саутгемптон2130
10 Бристоль Сити2030
11 Бирмингем Сити2028
12 Уотфорд2028
13 Лестер Сити2028
14 Вест Бромвич Альбион2128
15 Рексем2027
16 Дерби Каунти2027
17 Шеффилд Юнайтед2123
18 Чарльтон Атлетик1923
19 Суонси Сити2123
20 Блэкберн Роверс1922
21 Оксфорд Юнайтед2119
22
Зона вылета
Норвич Сити2117
23
Зона вылета
Портсмут1917
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей19-9

