Лозанна - Фиорентина 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 22:00
Стадион: де ла Туйер (Лозанна, Швейцария), вместимость: 12544
18 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Лозанна
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лозанна - Фиорентина, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: де ла Туйер (Лозанна, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
14.12.2025Швейцария — Суперлига17-й тур0 : 0Лозанна
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур0 : 0Лозанна
07.12.2025Швейцария — Суперлига16-й турЛозанна0 : 0
30.11.2025Швейцария — Суперлига15-й турЛозанна2 : 1
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 0Лозанна
14.12.2025Италия — Серия А15-й турФиорентина1 : 2
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турФиорентина2 : 1
06.12.2025Италия — Серия А14-й тур3 : 1Фиорентина
30.11.2025Италия — Серия А13-й тур2 : 0Фиорентина
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турФиорентина0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Страсбург513
2
1/8 финала
Шахтёр512
3
1/8 финала
Ракув511
4
1/8 финала
АЕК Афины510
5
1/8 финала
Спарта П510
6
1/8 финала
Райо Вальекано510
7
1/8 финала
Майнц510
8
1/8 финала
Самсунспор510
9
Плей-офф
АЕК Ларнака59
10
Плей-офф
Кристал Пэлас59
11
Плей-офф
Фиорентина59
12
Плей-офф
Целе59
13
Плей-офф
АЗ Алкмар59
14
Плей-офф
Ноа58
15
Плей-офф
Омония58
16
Плей-офф
Лозанна58
17
Плей-офф
Дрита58
18
Плей-офф
Ягеллония58
19
Плей-офф
Риека58
20
Плей-офф
Линкольн57
21
Плей-офф
Шкендия57
22
Плей-офф
Университатя Кр57
23
Плей-офф
Лех П57
24
Плей-офф
Сигма Оломоуц57
25 КуПС56
26 Зриньски56
27 Брейдаблик55
28 Динамо К53
29 Хеккен53
30 Легия53
31 Слован Бр53
32 Хамрун Спартанс53
33 Абердин52
34 Шелбурн51
35 Шэмрок Роверс51
36 Рапид В50

Отзывы и комментарии к матчу

