Шахтёр - Риека 18 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 18-12-2025 22:00
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
18 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Риека, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Риека
Риека, Хорватия
Главные тренеры
|Арда Туран
|Радомир Джалович
|Виктор Санчес
|Виктор Санчес
|Виктор Санчес
История личных встреч
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Хорватия — Первая лига
|16-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Хорватия — Первая лига
|15-й тур
|1 : 1
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Хорватия — Первая лига
|14-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Страсбург
|5
|13
| 2
1/8 финала
|Шахтёр
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Ракув
|5
|11
| 4
1/8 финала
|АЕК Афины
|5
|10
| 5
1/8 финала
|Спарта П
|5
|10
| 6
1/8 финала
|Райо Вальекано
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Майнц
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Самсунспор
|5
|10
| 9
Плей-офф
|АЕК Ларнака
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Фиорентина
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Целе
|5
|9
| 13
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Ноа
|5
|8
| 15
Плей-офф
|Омония
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Лозанна
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Дрита
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Ягеллония
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Риека
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Линкольн
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Шкендия
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Университатя Кр
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Лех П
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Сигма Оломоуц
|5
|7
|25
|КуПС
|5
|6
|26
|Зриньски
|5
|6
|27
|Брейдаблик
|5
|5
|28
|Динамо К
|5
|3
|29
|Хеккен
|5
|3
|30
|Легия
|5
|3
|31
|Слован Бр
|5
|3
|32
|Хамрун Спартанс
|5
|3
|33
|Абердин
|5
|2
|34
|Шелбурн
|5
|1
|35
|Шэмрок Роверс
|5
|1
|36
|Рапид В
|5
|0