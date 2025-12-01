22:23 ()
Суонси Сити - Рексем 19 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 19-12-2025 22:00
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
19 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Суонси Сити
Рексем

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Рексем, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Рексем
Рексем
Главные тренеры
Англия Фил Паркинсон
История личных встреч
13.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 1Суонси Сити
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур Суонси Сити1 : 0
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Суонси Сити2 : 0
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур 3 : 2Суонси Сити
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Суонси Сити1 : 2
13.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур Рексем2 : 2
10.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Рексем
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Рексем
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур Рексем1 : 1
26.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Рексем2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2147
2
Повышение
Мидлсбро2142
3
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2135
4
Плей-офф за повышение
Миллуолл2135
5
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2134
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити2134
7 Сток Сити2133
8 Лестер Сити2131
9 Куинз Парк Рейнджерс2131
10 Саутгемптон2130
11 Бристоль Сити2130
12 Дерби Каунти2130
13 Бирмингем Сити2129
14 Уотфорд2129
15 Рексем2128
16 Вест Бромвич Альбион2128
17 Чарльтон Атлетик2024
18 Шеффилд Юнайтед2123
19 Суонси Сити2123
20 Блэкберн Роверс2022
21 Портсмут2020
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2119
23
Зона вылета
Норвич Сити2117
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей20-9

Отзывы и комментарии к матчу

