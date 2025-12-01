Суонси Сити - Рексем 19 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 19-12-2025 22:00
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
19 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Рексем, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Рексем
Рексем
Главные тренеры
|Фил Паркинсон
История личных встреч
|13.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|3 : 2
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 2
|10.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|21
|47
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|21
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|21
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|21
|35
| 5
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|21
|34
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|21
|34
|7
|Сток Сити
|21
|33
|8
|Лестер Сити
|21
|31
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|31
|10
|Саутгемптон
|21
|30
|11
|Бристоль Сити
|21
|30
|12
|Дерби Каунти
|21
|30
|13
|Бирмингем Сити
|21
|29
|14
|Уотфорд
|21
|29
|15
|Рексем
|21
|28
|16
|Вест Бромвич Альбион
|21
|28
|17
|Чарльтон Атлетик
|20
|24
|18
|Шеффилд Юнайтед
|21
|23
|19
|Суонси Сити
|21
|23
|20
|Блэкберн Роверс
|20
|22
|21
|Портсмут
|20
|20
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|21
|19
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|21
|17
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|20
|-9