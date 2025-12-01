22:23 ()
Свернуть список

Падерборн 07 - Дармштадт 98 19 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 19-12-2025 19:30
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
19 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Падерборн 07
Дармштадт 98

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Дармштадт 98, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Дармштадт 980 : 1Падерборн 07
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 073 : 1Дармштадт 98
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Дармштадт 982 : 1Падерборн 07
30.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 071 : 2Дармштадт 98
15.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Дармштадт 983 : 0Падерборн 07
11.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Падерборн 070 : 1Дармштадт 98
05.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 072 : 3Дармштадт 98
08.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 980 : 4Падерборн 07
23.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 076 : 2Дармштадт 98
05.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 981 : 0Падерборн 07
13.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 0 : 4Падерборн 07
06.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 071 : 2
28.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 1Падерборн 07
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 070 : 2
09.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 1Падерборн 07
14.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Дармштадт 981 : 0
06.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Дармштадт 983 : 2
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 0Дармштадт 98
30.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Дармштадт 98
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Дармштадт 984 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041637
2
Повышение
Эльверсберг1633
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 981632
4 Падерборн 071632
5 Ганновер-961629
6 Кайзерслаутерн1627
7 Герта1627
8 Карлсруэ1621
9 Бохум1620
10 Пройссен Мюнстер1619
11 Нюрнберг1619
12 Арминия1618
13 Хольштайн1617
14 Айнтрахт Б1617
15 Гройтер Фюрт1615
16
Стыковая зона
Магдебург1614
17
Зона вылета
Фортуна1614
18
Зона вылета
Динамо Др1613

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close