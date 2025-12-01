Падерборн 07 - Дармштадт 98 19 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 19-12-2025 19:30
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
19 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Дармштадт 98, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|09.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|30.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|15.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|11.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|05.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|08.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 4
|23.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|6 : 2
|05.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 4
|06.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|16
|37
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|16
|33
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|16
|32
|4
|Падерборн 07
|16
|32
|5
|Ганновер-96
|16
|29
|6
|Кайзерслаутерн
|16
|27
|7
|Герта
|16
|27
|8
|Карлсруэ
|16
|21
|9
|Бохум
|16
|20
|10
|Пройссен Мюнстер
|16
|19
|11
|Нюрнберг
|16
|19
|12
|Арминия
|16
|18
|13
|Хольштайн
|16
|17
|14
|Айнтрахт Б
|16
|17
|15
|Гройтер Фюрт
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Магдебург
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Фортуна
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Динамо Др
|16
|13