Герта - Арминия 19 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 19-12-2025 19:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
19 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Герта
Арминия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Арминия, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
Германия Мишель Книат
История личных встреч
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Арминия1 : 1Герта
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Герта2 : 0Арминия
09.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Герта0 : 0Арминия
10.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Арминия1 : 0Герта
10.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд Арминия0 : 2Герта
28.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Арминия0 : 0 4 : 2Герта
06.02.2009 Германия - Бундеслига 19-й тур Арминия1 : 1Герта
23.08.2008 Германия - Бундеслига 2-й тур Герта1 : 1Арминия
16.02.2008 Германия - Бундеслига 20-й тур Герта1 : 0Арминия
25.08.2007 Германия - Бундеслига 3-й тур Арминия2 : 0Герта
12.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 3 : 3Герта
07.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Герта0 : 2
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Герта6 : 1
29.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 1Герта
21.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Герта1 : 0
13.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Арминия0 : 0
06.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 1 : 0Арминия
30.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Арминия1 : 2
23.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 0Арминия
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Арминия4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041637
2
Повышение
Эльверсберг1633
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 981632
4 Падерборн 071632
5 Ганновер-961629
6 Кайзерслаутерн1627
7 Герта1627
8 Карлсруэ1621
9 Бохум1620
10 Пройссен Мюнстер1619
11 Нюрнберг1619
12 Арминия1618
13 Хольштайн1617
14 Айнтрахт Б1617
15 Гройтер Фюрт1615
16
Стыковая зона
Магдебург1614
17
Зона вылета
Фортуна1614
18
Зона вылета
Динамо Др1613

