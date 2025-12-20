02:31 ()
Вулверхэмптон - Брентфорд 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 17:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
20 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Вулверхэмптон
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Брентфорд, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Брентфорд
Лондон
31АнглияврСэм Джонстон
6НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
4УругвайзщСантьяго Буэно
26НидерландызщКи-Яна Хувер
24Португалиязщ Тоти
2ИрландиязщМэтт Доэрти
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
11Южная КореянпХван Хи Чан
1ИрландияврКивин Келлехер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
4НидерландызщСепп ван ден Берг
2ШотландиязщАарон Хики
33ИталияпзМикаель Кайоде
6АнглияпзДжордан Хендерсон
18УкраинапзЕгор Ярмолюк
24ДаниянпМиккель Дамсгор
9БразилиянпИгор Тьяго
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
7ГерманиянпКевин Шаде
Главные тренеры
ПортугалияВитор Перейра
УэльсРоб Эдвардс
ИрландияКит Эндрюс
История личных встреч
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й турВулверхэмптон1 : 1Брентфорд
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турБрентфорд5 : 3Вулверхэмптон
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й турВулверхэмптон0 : 2Брентфорд
16.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 0-й матчВулверхэмптон3 : 2 ДВБрентфорд
05.01.2024Кубок Англии1/32 финала. 3-й матчБрентфорд1 : 1Вулверхэмптон
27.12.2023Англия - Премьер-лига19-й турБрентфорд1 : 4Вулверхэмптон
15.04.2023Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон2 : 0Брентфорд
29.10.2022Англия - Премьер-лига14-й турБрентфорд1 : 1Вулверхэмптон
22.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турБрентфорд1 : 2Вулверхэмптон
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турВулверхэмптон0 : 2Брентфорд
13.12.2025Англия — Премьер-лига16-й тур2 : 1Вулверхэмптон
08.12.2025Англия — Премьер-лига15-й турВулверхэмптон1 : 4
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турВулверхэмптон0 : 1
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 0Вулверхэмптон
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турВулверхэмптон0 : 2
17.12.2025Англия — Кубок лиги1/4 финала2 : 0Брентфорд
14.12.2025Англия — Премьер-лига16-й турБрентфорд1 : 1
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й тур2 : 0Брентфорд
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й тур2 : 0Брентфорд
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турБрентфорд3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Манчестер Юнайтед1626
7 Ливерпуль1626
8 Сандерленд1626
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Борнмут1621
14 Фулхэм1620
15 Брентфорд1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

Отзывы и комментарии к матчу

