Вулверхэмптон - Брентфорд 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 17:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
20 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Брентфорд, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Брентфорд
Лондон
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|6
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|26
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|24
|зщ
|Тоти
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|2
|зщ
|Аарон Хики
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|9
|нп
|Игор Тьяго
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|7
|нп
|Кевин Шаде
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Роб Эдвардс
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|16.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 0-й матч
|3 : 2 ДВ
|05.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|1 : 1
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 4
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|7
|Ливерпуль
|16
|26
|8
|Сандерленд
|16
|26
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Борнмут
|16
|21
|14
|Фулхэм
|16
|20
|15
|Брентфорд
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2