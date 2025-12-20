02:31 ()
Манчестер Сити - Вест Хэм 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
20 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
47 Англия пз Фил Фоден
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
23 Франция вр Альфонс Ареола
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
5 Бразилия зщ Игор
30 Англия зщ Оливер Скарлс
32 Англия пз Фредди Поттс
27 Франция пз Сунгуту Магасса
10 Бразилия пз Лукас Пакета
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1Вест Хэм Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед0 : 0 5 : 3Манчестер Сити
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 3Манчестер Сити
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 2Манчестер Сити
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити3 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 5Манчестер Сити
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Вест Хэм Юнайтед
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Манчестер Юнайтед1626
7 Ливерпуль1626
8 Сандерленд1626
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Борнмут1621
14 Фулхэм1620
15 Брентфорд1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

