Манчестер Сити - Вест Хэм 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
20 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|5
|зщ
|Игор
|30
|зщ
|Оливер Скарлс
|32
|пз
|Фредди Поттс
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|10
|пз
|Лукас Пакета
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|7
|Ливерпуль
|16
|26
|8
|Сандерленд
|16
|26
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Борнмут
|16
|21
|14
|Фулхэм
|16
|20
|15
|Брентфорд
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2