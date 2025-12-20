Брайтон энд Хоув Альбион - Сандерленд 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
20 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Сандерленд, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|27
|пз
|Матс Виффер
|26
|пз
|Ясин Аяри
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|32
|зщ
|Трай Хам
|34
|пз
|Гранит Джака
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|14
|пз
|Ромейн Мандл
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|9
|нп
|Брайан Бробби
|24
|нп
|Симон Адингра
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|7
|Ливерпуль
|16
|26
|8
|Сандерленд
|16
|26
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Борнмут
|16
|21
|14
|Фулхэм
|16
|20
|15
|Брентфорд
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2