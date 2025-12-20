02:31 ()
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Сандерленд 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
20 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Сандерленд, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Сандерленд
Сандерленд
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
21 Франция зщ Оливье Боскальи
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
27 Нидерланды пз Матс Виффер
26 Швеция пз Ясин Аяри
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
34 Швейцария пз Гранит Джака
28 Франция пз Энцо Ле Фе
14 Англия пз Ромейн Мандл
11 Англия пз Кристофер Ригг
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
24 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 4
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Сандерленд1 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Сандерленд
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Сандерленд
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Сандерленд3 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Манчестер Юнайтед1626
7 Ливерпуль1626
8 Сандерленд1626
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Борнмут1621
14 Фулхэм1620
15 Брентфорд1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close