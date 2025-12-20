02:32 ()
Аугсбург - Вердер 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Аугсбург
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вердер, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вердер
Бремен
1ГерманияврФинн Дамен
40СШАзщНоакай Бэнкс
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
17ХорватияпзКристиян Якич
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
30ГерманияпзАнтон Каде
30ГерманияврМио Бакхаус
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
5ГерманиязщАмос Пипер
4ГерманиязщНиклас Штарк
23ШвейцариязщИсаак Шмидт
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
11ГерманиянпДжастин Нджинма
7БельгиянпСамюэль Мбангула
17АвстриянпМарко Грюлль
Главные тренеры
ГерманияСандро Вагнер
ГерманияХорст Штеффен
История личных встреч
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й турВердер0 : 2Аугсбург
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турАугсбург2 : 2Вердер
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турАугсбург0 : 3Вердер
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турВердер2 : 0Аугсбург
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турАугсбург2 : 1Вердер
09.09.2022Германия - Бундеслига6-й турВердер0 : 1Аугсбург
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турАугсбург2 : 0Вердер
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВердер2 : 0Аугсбург
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турАугсбург2 : 1Вердер
01.09.2019Германия - Бундеслига3-й турВердер3 : 2Аугсбург
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур1 : 0Аугсбург
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турАугсбург2 : 0
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур3 : 0Аугсбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турАугсбург1 : 0
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 2Аугсбург
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й турВердер0 : 4
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур3 : 2Вердер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турВердер1 : 1
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Вердер
07.11.2025Германия — Бундеслига10-й турВердер2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1429
4
Лига чемпионов
Байер1426
5
Лига Европы
Хоффенхайм1426
6
Лига конференций
Штутгарт1425
7 Айнтрахт Ф1424
8 Унион1418
9 Фрайбург1417
10 Кёльн1416
11 Боруссия М1416
12 Вердер1416
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

