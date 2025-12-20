Аугсбург - Вердер 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вердер, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|17
|пз
|Кристиян Якич
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|30
|пз
|Антон Каде
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|23
|зщ
|Исаак Шмидт
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|17
|нп
|Марко Грюлль
Главные тренеры
|Сандро Вагнер
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|09.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|14
|26
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|14
|25
|7
|Айнтрахт Ф
|14
|24
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Фрайбург
|14
|17
|10
|Кёльн
|14
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|14
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7