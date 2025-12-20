Кёльн - Унион 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Унион, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Унион
Берлин
|1
|вр
|Марвин Швебе
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|29
|пз
|Ян Тильман
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|5
|пз
|Том Краус
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|7
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|11
|пз
|Чон У Ён
|10
|нп
|Ильяс Анса
|7
|нп
|Оливер Бёрк
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|08.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|14
|26
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|14
|25
|7
|Айнтрахт Ф
|14
|24
|8
|Унион
|14
|18
|9
|Фрайбург
|14
|17
|10
|Кёльн
|14
|16
|11
|Боруссия М
|14
|16
|12
|Вердер
|14
|16
|13
|Вольфсбург
|14
|15
|14
|Гамбург
|14
|15
|15
|Аугсбург
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7