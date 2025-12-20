02:32 ()
Кёльн - Унион 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
20 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Кёльн
Унион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Унион, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Унион
Берлин
1ГерманияврМарвин Швебе
6ГерманиязщЭрик Мартель
33НидерландызщРав ван ден Берг
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
29ГерманияпзЯн Тильман
8Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
5ГерманияпзТом Краус
16ПольшапзЯкуб Каминьский
32СШАпзКристоффер Лунн
7ГерманиянпДжан-Лука Вальдшмидт
30ГерманиянпМариус Бюльтер
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
39ГерманиязщДеррик Кён
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
11Южная КореяпзЧон У Ён
10ГерманиянпИльяс Анса
7ШотландиянпОливер Бёрк
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турКёльн3 : 2Унион
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турУнион2 : 0Кёльн
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турУнион0 : 0Кёльн
11.09.2022Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 1Унион
01.04.2022Германия - Бундеслига28-й турУнион1 : 0Кёльн
07.11.2021Германия - Бундеслига11-й турКёльн2 : 2Унион
13.03.2021Германия - Бундеслига25-й турУнион2 : 1Кёльн
22.11.2020Германия - Бундеслига8-й турКёльн1 : 2Унион
13.06.2020Германия - Бундеслига31-й турКёльн1 : 2Унион
08.12.2019Германия - Бундеслига14-й турУнион2 : 0Кёльн
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур2 : 0Кёльн
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турКёльн1 : 1
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Кёльн
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турКёльн3 : 4
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Кёльн
12.12.2025Германия — Бундеслига14-й турУнион3 : 1
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур3 : 1Унион
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаУнион2 : 3
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур0 : 1Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1429
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1429
4
Лига чемпионов
Байер1426
5
Лига Европы
Хоффенхайм1426
6
Лига конференций
Штутгарт1425
7 Айнтрахт Ф1424
8 Унион1418
9 Фрайбург1417
10 Кёльн1416
11 Боруссия М1416
12 Вердер1416
13 Вольфсбург1415
14 Гамбург1415
15 Аугсбург1413
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

