02:33 ()
Свернуть список

Эюпспор - Фенербахче 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 16:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
20 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Эюпспор
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Фенербахче, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 1Эюпспор
20.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Эюпспор1 : 1Фенербахче
13.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур 3 : 0Эюпспор
06.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Эюпспор1 : 1
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 2Эюпспор
22.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Эюпспор1 : 1
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 0Эюпспор
15.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Фенербахче4 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 4Фенербахче
06.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 1Фенербахче
01.12.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче1 : 1
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Фенербахче1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1639
2
Лига чемпионов
Фенербахче1636
3
Лига Европы
Трабзонспор1635
4
Лига конференций
Гёзтепе1629
5 Бешикташ1626
6 Самсунспор1625
7 Газиантеп1623
8 Коджаэлиспор1723
9 Истанбул Башакшехир1620
10 Аланьяспор1618
11 Ризеспор1618
12 Коньяспор1616
13 Антальяспор1715
14 Касымпаша1615
15 Генчлербирлиги1615
16
Зона вылета
Кайсериспор1614
17
Зона вылета
Эюпспор1613
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close