Эюпспор - Фенербахче 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 16:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
20 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Фенербахче, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|15.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|4 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 4
|06.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|01.12.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|16
|36
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|16
|35
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|16
|29
|5
|Бешикташ
|16
|26
|6
|Самсунспор
|16
|25
|7
|Газиантеп
|16
|23
|8
|Коджаэлиспор
|17
|23
|9
|Истанбул Башакшехир
|16
|20
|10
|Аланьяспор
|16
|18
|11
|Ризеспор
|16
|18
|12
|Коньяспор
|16
|16
|13
|Антальяспор
|17
|15
|14
|Касымпаша
|16
|15
|15
|Генчлербирлиги
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|16
|9