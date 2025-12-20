02:33 ()
Свернуть список

Бешикташ - Ризеспор 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
20 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Бешикташ
Ризеспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Ризеспор, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Ризеспор
Ризе
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Турция Реджеп Учар
История личных встреч
25.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Бешикташ1 : 2Ризеспор
03.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Ризеспор1 : 1Бешикташ
03.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Бешикташ3 : 2Ризеспор
09.01.2024 Турция - Суперлига 16-й тур Ризеспор0 : 4Бешикташ
09.01.2022 Турция - Суперлига 20-й тур Ризеспор2 : 2Бешикташ
13.08.2021 Турция - Суперлига 1-й тур Бешикташ3 : 0Ризеспор
28.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Ризеспор2 : 3Бешикташ
06.01.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Бешикташ6 : 0Ризеспор
01.02.2020 Турция - Суперлига 20-й тур Ризеспор1 : 2Бешикташ
31.08.2019 Турция - Суперлига 3-й тур Бешикташ1 : 1Ризеспор
14.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур 3 : 3Бешикташ
08.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ2 : 2
30.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур 0 : 2Бешикташ
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ1 : 1
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 3Бешикташ
13.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Ризеспор3 : 0
06.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 1Ризеспор
29.11.2025 Турция — Суперлига 14-й тур Ризеспор0 : 1
23.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Ризеспор2 : 5
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 2 : 2Ризеспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1639
2
Лига чемпионов
Фенербахче1636
3
Лига Европы
Трабзонспор1635
4
Лига конференций
Гёзтепе1629
5 Бешикташ1626
6 Самсунспор1625
7 Газиантеп1623
8 Коджаэлиспор1723
9 Истанбул Башакшехир1620
10 Аланьяспор1618
11 Ризеспор1618
12 Коньяспор1616
13 Антальяспор1715
14 Касымпаша1615
15 Генчлербирлиги1615
16
Зона вылета
Кайсериспор1614
17
Зона вылета
Эюпспор1613
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close