Бешикташ - Ризеспор 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
20 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Ризеспор, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Ризеспор
Ризе
Главные тренеры
|Серген Ялчин
|Реджеп Учар
История личных встреч
|25.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|3 : 2
|09.01.2024
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|0 : 4
|09.01.2022
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 2
|13.08.2021
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|3 : 0
|28.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 3
|06.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|6 : 0
|01.02.2020
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|1 : 2
|31.08.2019
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 1
|14.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 3
|08.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 3
|13.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 5
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|16
|39
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|16
|36
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|16
|35
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|16
|29
|5
|Бешикташ
|16
|26
|6
|Самсунспор
|16
|25
|7
|Газиантеп
|16
|23
|8
|Коджаэлиспор
|17
|23
|9
|Истанбул Башакшехир
|16
|20
|10
|Аланьяспор
|16
|18
|11
|Ризеспор
|16
|18
|12
|Коньяспор
|16
|16
|13
|Антальяспор
|17
|15
|14
|Касымпаша
|16
|15
|15
|Генчлербирлиги
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|16
|9