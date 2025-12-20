Лион-Дюшер - Тулуза 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 19:00
20 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион-Дюшер - Тулуза, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион-Дюшер
Тулуза
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|18.11.2023
|Кубок Франции
|1-й раунд
|4 : 1
|19.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|06.02.2019
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 2
|22.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 2
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Бобиньи
Дранси
|0 : 1
| Роморантен
Авуэн
|4 : 1
| Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
|0 : 2
| Авранш
Див-Кабур
|1 : 1 5 : 4
2-й раунд
| Канн
Анси
|1 : 2
| Понтарлье
Сошо
|2 : 2 5 : 6
| Трелисак
По
|0 : 2
| Ирис Клуб де Круа
Расинг
|2 : 2 7 : 6
| Шалан
Понтиви
|0 : 2
| Байё
Кан
|3 : 2
| Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
|0 : 3
| Булонь
Дюнкерк
|2 : 2 3 : 5
| Блуа
Клермон
|1 : 1 7 : 6
3-й раунд
| Конкарно
Стад Брьошен
|1 : 0
| Анси
Гренобль
|1 : 2
| Саргемин
Нанси
|3 : 4
| Юнион Сен-Жан
Орлеан
|1 : 2
| Кане Руссийон
Родез
|1 : 0
| Бишайм
Ред Стар
|1 : 1 9 : 8
| О Лион
Фёр
|1 : 1 4 : 2
| Мериньяк
По
|1 : 0
| Роморантен
Блуа
|2 : 2 6 : 7
| Вандея Фонтене
Шатору
|4 : 1
| Марманд
Бассен д'Аркашон
|0 : 0 1 : 4
1/32 финала
| Авранш
Брест
|1 : 1 5 : 4
| Периньи
Ле-Ман
|1 : 2
| Ле-Эрбье
Анже
|0 : 0 5 : 6
| Генгам
Лаваль
|0 : 1
| Кане Руссийон
Монпелье
|0 : 1
| Ирис Клуб де Круа
Реймс
|0 : 4
| Ланс
Феньи Ольнуа
|3 : 1
| Фремен
Шантийи
|20.12
| Олимпик Маркуа
Труа
|20.12
| Лузитанос Сен-Мор
Лилль
|20.12
| Байё
Блуа
|20.12
| Бишайм
Метц
|20.12
| Мериньяк
Истр
|20.12
| Раон-л'Этап
Париж
|20.12
| Стад Бетюн
Сошо
|20.12
| Понтиви
Бастия
|20.12
| Лион-Дюшер
Тулуза
|20.12
| Гренобль
Нанси
|20.12
| Гозье
Лорьян
|20.12
| Вандея Фонтене
ПСЖ
|20.12
| Бурк-Перонна
Марсель
|21.12
| Ницца
Сент-Этьен
|21.12
| Осер
Монако
|21.12
| Конкарно
Нант
|21.12
| Страсбург
Дюнкерк
|21.12
| Ле-Пюи Фут 43
Бордо
|21.12
| Бассен д'Аркашон
О Лион
|21.12
| Монтрёй
Шовиньи
|21.12
| Ренн
Ле-Сабль
|21.12
| Гавр
Амьен
|21.12
| Орлеан
Дьепп
|21.12
| Лион
Сен-Сир Коллонж
|21.12