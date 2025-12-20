06:02 ()
Лион-Дюшер - Тулуза 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 19:00
20 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
Лион-Дюшер
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион-Дюшер - Тулуза, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион-Дюшер
Лион
Тулуза
Тулуза
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
06.01.2024 Кубок Франции 1/32 финала Лион-Дюшер1 : 2
18.11.2023 Кубок Франции 1-й раунд Лион-Дюшер4 : 1
19.12.2021 Кубок Франции 1/32 финала Лион-Дюшер0 : 1
06.02.2019 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 2
22.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 2
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 0 : 3Тулуза
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Тулуза1 : 0
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 2 : 2Тулуза
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Тулуза0 : 1
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 1Тулуза
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Дранси
0 : 1
Роморантен
Авуэн
4 : 1
Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
0 : 2
Авранш
Див-Кабур
1 : 1 5 : 4
2-й раунд
Канн
Анси
1 : 2
Понтарлье
Сошо
2 : 2 5 : 6
Трелисак
По
0 : 2
Ирис Клуб де Круа
Расинг
2 : 2 7 : 6
Шалан
Понтиви
0 : 2
Байё
Кан
3 : 2
Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
0 : 3
Булонь
Дюнкерк
2 : 2 3 : 5
Блуа
Клермон
1 : 1 7 : 6
3-й раунд
Конкарно
Стад Брьошен
1 : 0
Анси
Гренобль
1 : 2
Саргемин
Нанси
3 : 4
Юнион Сен-Жан
Орлеан
1 : 2
Кане Руссийон
Родез
1 : 0
Бишайм
Ред Стар
1 : 1 9 : 8
О Лион
Фёр
1 : 1 4 : 2
Мериньяк
По
1 : 0
Роморантен
Блуа
2 : 2 6 : 7
Вандея Фонтене
Шатору
4 : 1
Марманд
Бассен д'Аркашон
0 : 0 1 : 4
1/32 финала
Авранш
Брест
1 : 1 5 : 4
Периньи
Ле-Ман
1 : 2
Ле-Эрбье
Анже
0 : 0 5 : 6
Генгам
Лаваль
0 : 1
Кане Руссийон
Монпелье
0 : 1
Ирис Клуб де Круа
Реймс
0 : 4
Ланс
Феньи Ольнуа
3 : 1
Фремен
Шантийи
20.12
Олимпик Маркуа
Труа
20.12
Лузитанос Сен-Мор
Лилль
20.12
Байё
Блуа
20.12
Бишайм
Метц
20.12
Мериньяк
Истр
20.12
Раон-л'Этап
Париж
20.12
Стад Бетюн
Сошо
20.12
Понтиви
Бастия
20.12
Лион-Дюшер
Тулуза
20.12
Гренобль
Нанси
20.12
Гозье
Лорьян
20.12
Вандея Фонтене
ПСЖ
20.12
Бурк-Перонна
Марсель
21.12
Ницца
Сент-Этьен
21.12
Осер
Монако
21.12
Конкарно
Нант
21.12
Страсбург
Дюнкерк
21.12
Ле-Пюи Фут 43
Бордо
21.12
Бассен д'Аркашон
О Лион
21.12
Монтрёй
Шовиньи
21.12
Ренн
Ле-Сабль
21.12
Гавр
Амьен
21.12
Орлеан
Дьепп
21.12
Лион
Сен-Сир Коллонж
21.12

