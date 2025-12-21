Бетис - Хетафе 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 22:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
21 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Хетафе, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|7
|пз
|Антони
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Марио Мартин
|5
|пз
|Луис Милья
|23
|нп
|Адриан Лисо
|9
|нп
|Борха Майораль
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|02.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|19.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|3 : 1
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|28.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|39
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|16
|25
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|17
|23
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|16
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10