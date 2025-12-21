01:48 ()
Бетис - Хетафе 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 22:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
21 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Бетис
Хетафе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Хетафе, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Хетафе
Хетафе
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
21ИспанияпзМарк Рока
7Бразилияпз Антони
8ИспанияпзПабло Форнальс
17ИспанияпзРодриго Рикельме
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
24ИспаниянпАйтор Руибаль
19КолумбиянпКучо Эрнандес
13ИспанияврДавид Сория
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
17ИспаниязщКико Фемения
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
12КамерунзщАллан Ньом
8УругвайпзМауро Арамбарри
6ИспанияпзМарио Мартин
5ИспанияпзЛуис Милья
23ИспаниянпАдриан Лисо
9ИспаниянпБорха Майораль
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
23.02.2025Испания — Примера25-й турХетафе1 : 2Бетис
18.09.2024Испания — Примера3-й турБетис2 : 1Хетафе
04.02.2024Испания - Примера23-й турБетис1 : 1Хетафе
21.10.2023Испания - Примера10-й турХетафе1 : 1Бетис
24.05.2023Испания - Примера36-й турБетис0 : 1Хетафе
28.01.2023Испания - Примера19-й турХетафе0 : 1Бетис
02.05.2022Испания - Примера34-й турХетафе0 : 0Бетис
26.09.2021Испания - Примера7-й турБетис2 : 0Хетафе
19.02.2021Испания - Примера24-й турБетис1 : 0Хетафе
29.09.2020Испания - Примера4-й турХетафе3 : 0Бетис
18.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 2Бетис
15.12.2025Испания — Примера16-й тур0 : 0Бетис
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур1 : 3Бетис
06.12.2025Испания — Примера15-й турБетис3 : 5
30.11.2025Испания — Примера14-й тур0 : 2Бетис
18.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур3 : 1Хетафе
13.12.2025Испания — Примера16-й турХетафе0 : 1
06.12.2025Испания — Примера15-й тур2 : 0Хетафе
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд2 : 3 ДВХетафе
28.11.2025Испания — Примера14-й турХетафе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1739
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1625
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1723
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1618
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1615
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

