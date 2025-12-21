01:48 ()
Дженоа - Аталанта 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 21:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Дженоа
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Аталанта, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Аталанта
Бергамо
1ИталияврНикола Леали
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
3ИспаниязщАарон Мартин
5НорвегиязщЛео Эстигор
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
2НорвегияпзМортен Торсбю
9ПортугалиянпВитор Оливейра
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
29ИталияврМарко Карнезекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
4ШвециязщИсак Хин
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
70ИталияпзДаниэль Мальдини
9ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ХорватияИван Юрич
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаАталанта4 : 0Дженоа
17.05.2025Италия — Серия А37-й турДженоа2 : 3Аталанта
05.10.2024Италия — Серия А7-й турАталанта5 : 1Дженоа
11.02.2024Италия - Серия А24-й турДженоа1 : 4Аталанта
22.10.2023Италия - Серия А9-й турАталанта2 : 0Дженоа
13.03.2022Италия - Серия А29-й турАталанта0 : 0Дженоа
21.12.2021Италия - Серия А19-й турДженоа0 : 0Аталанта
15.05.2021Италия - Серия А37-й турДженоа3 : 4Аталанта
17.01.2021Италия - Серия А18-й турАталанта0 : 0Дженоа
02.02.2020Италия - Серия А22-й турАталанта2 : 2Дженоа
14.12.2025Италия — Серия А15-й турДженоа1 : 2
08.12.2025Италия — Серия А14-й тур1 : 2Дженоа
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаАталанта4 : 0Дженоа
29.11.2025Италия — Серия А13-й турДженоа2 : 1
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур3 : 3Дженоа
13.12.2025Италия — Серия А15-й турАталанта2 : 1
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАталанта2 : 1
06.12.2025Италия — Серия А14-й тур3 : 1Аталанта
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаАталанта4 : 0Дженоа
30.11.2025Италия — Серия А13-й турАталанта2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1530
5
Лига Европы
Ювентус1526
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Кремонезе1621
10 Сассуоло1521
11 Удинезе1521
12 Аталанта1519
13 Торино1517
14 Лечче1516
15 Кальяри1514
16 Дженоа1514
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1510
20
Зона вылета
Фиорентина156

