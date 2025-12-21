Дженоа - Аталанта 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 21:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Аталанта, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Никола Леали
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|4
|зщ
|Исак Хин
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|17.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 4
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|21.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 4
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|15
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|15
|26
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Кремонезе
|16
|21
|10
|Сассуоло
|15
|21
|11
|Удинезе
|15
|21
|12
|Аталанта
|15
|19
|13
|Торино
|15
|17
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Дженоа
|15
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|15
|6