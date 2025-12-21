01:48 ()
Майнц - Санкт-Паули 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)
Майнц
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Санкт-Паули, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Санкт-Паули
Гамбург
33 Германия вр Даниэль Бац
16 Германия зщ Штефан Белл
48 Польша зщ Кацпер Потульский
21 Германия зщ Данни да Коста
22 Австрия зщ Николас Ферачниг
15 США пз Леннард Мэлони
6 Япония пз Каисю Сано
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
10 Германия пз Надим Амири
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
9 Франция нп Арно Норден
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
25 Польша зщ Адам Дзвигала
3 Эстония зщ Карол Метс
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
6 США пз Джеймс Сэндс
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
23 Германия пз Луис Оппи
19 Нидерланды нп Мартейн Карс
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер (и.о.)
Германия Александер Блессин
История личных встреч
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц2 : 0Санкт-Паули
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули0 : 3Майнц
14.05.2011 Германия - Бундеслига 34-й тур Майнц2 : 1Санкт-Паули
18.12.2010 Германия - Бундеслига 17-й тур Санкт-Паули2 : 4Майнц
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Майнц2 : 0
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 2Майнц
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 1Майнц
05.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 4 : 0Майнц
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Санкт-Паули2 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 1 : 1Санкт-Паули
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 2Санкт-Паули
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 3 : 1Санкт-Паули
23.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Санкт-Паули0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

Отзывы и комментарии к матчу

