Майнц - Санкт-Паули 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Санкт-Паули, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Санкт-Паули
Гамбург
|33
|вр
|Даниэль Бац
|16
|зщ
|Штефан Белл
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|21
|зщ
|Данни да Коста
|22
|зщ
|Николас Ферачниг
|15
|пз
|Леннард Мэлони
|6
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|10
|пз
|Надим Амири
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
|9
|нп
|Арно Норден
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|3
|зщ
|Карол Метс
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Луис Оппи
|19
|нп
|Мартейн Карс
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
|Урс Фишер (и.о.)
|Александер Блессин
История личных встреч
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|14.05.2011
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|18.12.2010
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 4
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|05.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7