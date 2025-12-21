01:49 ()
АВС - Насьонал 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 17:30
21 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
АВС
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Насьонал, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Насьонал
Фуншал
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
3 Бразилия зщ Пауло Витор
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
35 Португалия зщ Рубен Семеду
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
15 Испания пз Хауме
8 Бразилия пз Pedro Lima
6 Бразилия пз Густаво Ассунсао
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
14 Колумбия пз Оскар Переа
1 Бразилия вр Кайке
2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
33 Португалия зщ Chico Goncalves
24 Франция зщ Ленни Валлье
8 Испания пз Мигель Баэса
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
28 Бразилия пз Лизиеро
99 Бразилия нп Pablo Ruan
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
11 Бразилия нп Paulinho
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Насьонал3 : 1АВС
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур АВС1 : 1Насьонал
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 1АВС
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 6 : 0АВС
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур АВС1 : 2
28.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0АВС
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала АВС0 : 0 7 : 6
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал3 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Насьонал
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал1 : 2
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 4 : 2Насьонал
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1440
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1526
5 Брага1525
6 Фамаликан1423
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Эшторил1517
10 Алверка1417
11 Риу Аве1517
12 Насьонал1415
13 Санта-Клара1415
14 Эштрела1414
15 Арока1412
16
Стыковая зона
Каза Пия1410
17
Зона вылета
Тондела149
18
Зона вылета
АВС143

Отзывы и комментарии к матчу

