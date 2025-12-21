АВС - Насьонал 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 17:30
21 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Насьонал, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Насьонал
Фуншал
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|3
|зщ
|Пауло Витор
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|35
|зщ
|Рубен Семеду
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|15
|пз
|Хауме
|8
|пз
|Pedro Lima
|6
|пз
|Густаво Ассунсао
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|14
|пз
|Оскар Переа
|1
|вр
|Кайке
|2
|зщ
|Жоау Аурелиу
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|24
|зщ
|Ленни Валлье
|8
|пз
|Мигель Баэса
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|28
|пз
|Лизиеро
|99
|нп
|Pablo Ruan
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|11
|нп
|Paulinho
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|28.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 7 : 6
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
