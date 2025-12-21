Лион - Сен-Сир Коллонж 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 22:00
21 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Сен-Сир Коллонж, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион

Сен-Сир Коллонж
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
1-й раунд
| Бобиньи
Дранси
|0 : 1
| Роморантен
Авуэн
|4 : 1
| Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
|0 : 2
| Авранш
Див-Кабур
|1 : 1 5 : 4
2-й раунд
| Канн
Анси
|1 : 2
| Понтарлье
Сошо
|2 : 2 5 : 6
| Трелисак
По
|0 : 2
| Ирис Клуб де Круа
Расинг
|2 : 2 7 : 6
| Шалан
Понтиви
|0 : 2
| Байё
Кан
|3 : 2
| Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
|0 : 3
| Булонь
Дюнкерк
|2 : 2 3 : 5
| Блуа
Клермон
|1 : 1 7 : 6
3-й раунд
| Конкарно
Стад Брьошен
|1 : 0
| Анси
Гренобль
|1 : 2
| Саргемин
Нанси
|3 : 4
| Юнион Сен-Жан
Орлеан
|1 : 2
| Кане Руссийон
Родез
|1 : 0
| Бишайм
Ред Стар
|1 : 1 9 : 8
| О Лион
Фёр
|1 : 1 4 : 2
| Мериньяк
По
|1 : 0
| Роморантен
Блуа
|2 : 2 6 : 7
| Вандея Фонтене
Шатору
|4 : 1
| Марманд
Бассен д'Аркашон
|0 : 0 1 : 4
1/32 финала
| Ирис Клуб де Круа
Реймс
|0 : 4
| Авранш
Брест
|1 : 1 5 : 4
| Периньи
Ле-Ман
|1 : 2
| Ле-Эрбье
Анже
|0 : 0 5 : 6
| Кане Руссийон
Монпелье
|0 : 1
| Генгам
Лаваль
|0 : 1
| Ланс
Феньи Ольнуа
|3 : 1
| Фремен
Шантийи
|0 : 3
| Бишайм
Метц
|0 : 3
| Байё
Блуа
|2 : 1
| Лузитанос Сен-Мор
Лилль
|0 : 1
| Гозье
Лорьян
|0 : 7
| Олимпик Маркуа
Труа
|1 : 3
| Понтиви
Бастия
|0 : 1
| Стад Бетюн
Сошо
|2 : 4
| Раон-л'Этап
Париж
|0 : 3
| Мериньяк
Истр
|0 : 0 5 : 6
| Лион-Дюшер
Тулуза
|1 : 2
| Гренобль
Нанси
|1 : 1 3 : 5
| Вандея Фонтене
ПСЖ
|20.12
| Бурк-Перонна
Марсель
|21.12
| Ницца
Сент-Этьен
|21.12
| Осер
Монако
|21.12
| Конкарно
Нант
|21.12
| Страсбург
Дюнкерк
|21.12
| Ле-Пюи Фут 43
Бордо
|21.12
| Монтрёй
Шовиньи
|21.12
| Ренн
Ле-Сабль
|21.12
| Бассен д'Аркашон
О Лион
|21.12
| Гавр
Амьен
|21.12
| Орлеан
Дьепп
|21.12
| Лион
Сен-Сир Коллонж
|21.12