Ангола - Зимбабве 26 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 26-12-2025 14:30
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
26 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур
Ангола
Зимбабве

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ангола - Зимбабве, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ангола
Зимбабве
1АнголаврУгу Маркеш
4АнголазщКлинтон Мата
6АнголазщКиалонда Гаспар
3АнголазщЖонатан Буату
13АнголазщAugusto Real Карнейро
23Анголапз Шоу
18АнголапзЗиту Лувумбу
8Анголапз Маэстру
16Анголапз Фреди
10АнголапзЖасинту Дала
9АнголанпМ'бала Нзола
22ЗимбабвеврВашингтон Аруби
21ЗимбабвезщГодноус Мурвира
4ЗимбабвезщМунаше Гарананга
2ЗимбабвезщДжеральд Таквара
15ЗимбабвезщТинейдж Хадебе
23ЗимбабвезщЭммануэль Джалай
18ЗимбабвепзМарвелоуз Накамба
8ЗимбабвепзДжона Фабиш
7ЗимбабвенпПринс Дуб
14ЗимбабвенпДаниэль Мсендами
11ЗимбабвенпВашингтон Навая
Главные тренеры
ФранцияПатрис Бомель
РумынияМарио Мариникэ
История личных встреч
24.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Зимбабве2 : 2 2 : 4Ангола
22.12.2025Кубок африканских нацийГруппа B. 1-й тур2 : 1Ангола
17.12.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиАнгола4 : 1
18.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиАнгола3 : 2
14.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиАнгола0 : 2
13.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа D. 10-й тур0 : 0Ангола
22.12.2025Кубок африканских нацийГруппа B. 1-й тур2 : 1Зимбабве
17.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи1 : 2Зимбабве
13.11.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи3 : 1Зимбабве
13.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа C. 10-й тур1 : 0Зимбабве
10.10.2025ЧМ-2026 — АфрикаГруппа C. 9-й турЗимбабве0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ЮАР13
2
1/8 финала
Египет13
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве10
4 Ангола10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

