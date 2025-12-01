Ангола - Зимбабве 26 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 26-12-2025 14:30
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
26 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 2-й тур
Составы команд
Ангола
Зимбабве
|1
|вр
|Угу Маркеш
|4
|зщ
|Клинтон Мата
|6
|зщ
|Киалонда Гаспар
|3
|зщ
|Жонатан Буату
|13
|зщ
|Augusto Real Карнейро
|23
|пз
|Шоу
|18
|пз
|Зиту Лувумбу
|8
|пз
|Маэстру
|16
|пз
|Фреди
|10
|пз
|Жасинту Дала
|9
|нп
|М'бала Нзола
|22
|вр
|Вашингтон Аруби
|21
|зщ
|Годноус Мурвира
|4
|зщ
|Мунаше Гарананга
|2
|зщ
|Джеральд Таквара
|15
|зщ
|Тинейдж Хадебе
|23
|зщ
|Эммануэль Джалай
|18
|пз
|Марвелоуз Накамба
|8
|пз
|Джона Фабиш
|7
|нп
|Принс Дуб
|14
|нп
|Даниэль Мсендами
|11
|нп
|Вашингтон Навая
Главные тренеры
|Патрис Бомель
|Марио Мариникэ
История личных встреч
|24.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|2 : 2 2 : 4
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|17.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 10-й тур
|0 : 0
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|13.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|1 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ЮАР
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Египет
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|1
|0
|4
|Ангола
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0