Мидлсбро - Блэкберн Роверс 26 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 26-12-2025 17:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
26 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Мидлсбро
Блэкберн Роверс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Блэкберн Роверс, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Франция Валерьен Исмаэль
История личных встреч
04.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Блэкберн Роверс0 : 2Мидлсбро
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
27.11.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Мидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро0 : 0Блэкберн Роверс
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Мидлсбро
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Мидлсбро
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Мидлсбро1 : 2Блэкберн Роверс
24.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
24.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Мидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 0Мидлсбро
13.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур Мидлсбро3 : 1
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 2Мидлсбро
05.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 4Мидлсбро
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур Мидлсбро2 : 1
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
13.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
02.12.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2248
2
Повышение
Мидлсбро2242
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2237
4
Плей-офф за повышение
Халл Сити2237
5
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2236
6
Плей-офф за повышение
Миллуолл2235
7 Куинз Парк Рейнджерс2234
8 Сток Сити2233
9 Бристоль Сити2233
10 Уотфорд2232
11 Саутгемптон2231
12 Дерби Каунти2231
13 Лестер Сити2231
14 Бирмингем Сити2229
15 Рексем2228
16 Вест Бромвич Альбион2228
17 Чарльтон Атлетик2127
18 Шеффилд Юнайтед2226
19 Суонси Сити2226
20 Блэкберн Роверс2125
21 Портсмут2121
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2219
23
Зона вылета
Норвич Сити2218
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей21-9

