Мидлсбро - Блэкберн Роверс 26 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 26-12-2025 17:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
26 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Блэкберн Роверс, которое состоится 26 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия).
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Валерьен Исмаэль
История личных встреч
|04.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|29.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 2
|24.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 0
|13.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|3 : 1
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 2
|05.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|1 : 4
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 0
|13.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|02.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|22
|48
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|22
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|22
|37
| 4
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|22
|37
| 5
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|22
|36
| 6
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|22
|35
|7
|Куинз Парк Рейнджерс
|22
|34
|8
|Сток Сити
|22
|33
|9
|Бристоль Сити
|22
|33
|10
|Уотфорд
|22
|32
|11
|Саутгемптон
|22
|31
|12
|Дерби Каунти
|22
|31
|13
|Лестер Сити
|22
|31
|14
|Бирмингем Сити
|22
|29
|15
|Рексем
|22
|28
|16
|Вест Бромвич Альбион
|22
|28
|17
|Чарльтон Атлетик
|21
|27
|18
|Шеффилд Юнайтед
|22
|26
|19
|Суонси Сити
|22
|26
|20
|Блэкберн Роверс
|21
|25
|21
|Портсмут
|21
|21
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|22
|19
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|22
|18
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|21
|-9