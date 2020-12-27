05:18 ()
Бёрнли - Эвертон 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Бёрнли
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Эвертон, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Эвертон
Ливерпуль
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
4 Англия зщ Джо Уорролл
23 Бразилия зщ Лукас Пирес
24 Ирландия пз Джош Каллен
29 Англия пз Джош Лорент
8 Франция пз Лесли Угочукву
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
10 Англия нп Маркус Эдвардс
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
42 Англия пз Тим Айрогбунам
37 Англия пз Джеймс Гарнер
24 Аргентина пз Карлос Алькарас
18 Англия пз Джек Грилиш
7 Англия нп Дуайт Макнил
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0Бёрнли
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли0 : 2Эвертон
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Эвертон3 : 0Бёрнли
06.04.2022 Англия - Премьер-лига 19-й тур Бёрнли3 : 2Эвертон
13.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон3 : 1Бёрнли
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Эвертон1 : 2Бёрнли
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли1 : 1Эвертон
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 0Бёрнли
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Бёрнли1 : 0Эвертон
03.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Эвертон2 : 0Бёрнли
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Бёрнли
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Бёрнли2 : 3
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Бёрнли
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Бёрнли0 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 1Бёрнли
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Эвертон
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон3 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Эвертон
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Эвертон1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Фулхэм1723
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1722
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1718
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

