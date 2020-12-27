Бёрнли - Эвертон 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Эвертон, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Эвертон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|24
|пз
|Джош Каллен
|29
|пз
|Джош Лорент
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|18
|пз
|Джек Грилиш
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|06.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|13.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Фулхэм
|17
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|17
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2