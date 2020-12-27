05:19 ()
Бенин - Ботсвана 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 14:30
Стадион: Рабат Олимпик (Рабат, Марокко), вместимость: 21000
27 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур
Бенин
Ботсвана

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенин - Ботсвана, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рабат Олимпик (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенин
Ботсвана
16 Бенин вр Saturnin Allagbe
11 Бенин зщ Rachid Moumini
6 Бенин зщ Оливье Вердон
5 Бенин зщ Йоан Рош
3 Бенин зщ Tamimou Ouorou
15 Бенин пз Сесси Д'Алмейда
19 Бенин пз Douko Dodo
8 Бенин пз Hassane Imourane
10 Бенин нп Айегун Тосин
9 Бенин нп Стив Мунье
22 Бенин нп Romaric Amoussou
23 Ботсвана вр Гоитсеоне Фоко
5 Ботсвана зщ Элфорд Велафи
4 Ботсвана зщ Моша Гаолаольве
3 Ботсвана зщ Татайаоне Дитлокве
12 Ботсвана зщ Мотуси Джонсон
6 Ботсвана пз Гейп Мохутсива
15 Ботсвана пз Мотуси Купер
18 Ботсвана пз Лебоганг Дитселе
7 Ботсвана пз Кабело Сиканьйенг
11 Ботсвана нп Тумисанг Оребонье
9 Ботсвана нп Омаатла Кебато
Главные тренеры
Германия Гернот Рор
ЮАР Морена Кютхберт Рамореболи
История личных встреч
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур 1 : 0Бенин
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Бенин0 : 3
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур 4 : 0Бенин
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 9-й тур 0 : 1Бенин
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 8-й тур Бенин4 : 0
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур 3 : 0Ботсвана
18.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Ботсвана
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур 2 : 2Ботсвана
09.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 9-й тур Ботсвана0 : 1
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 8-й тур 2 : 0Ботсвана
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко13
2
1/8 финала
Мали11
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия11
4 Коморские острова10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Тунис13
2
1/8 финала
Нигерия13
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания10
4 Уганда10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал13
2
1/8 финала
ДР Конго13
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин10
4 Ботсвана10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Экваториальная Гвинея10
4 Судан10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун13
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
3
1/8 финала - возможный выход
Габон10
4 Мозамбик10

