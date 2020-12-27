Бенин - Ботсвана 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 14:30
Стадион: Рабат Олимпик (Рабат, Марокко), вместимость: 21000
27 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенин - Ботсвана, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рабат Олимпик (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенин
Ботсвана
|16
|вр
|Saturnin Allagbe
|11
|зщ
|Rachid Moumini
|6
|зщ
|Оливье Вердон
|5
|зщ
|Йоан Рош
|3
|зщ
|Tamimou Ouorou
|15
|пз
|Сесси Д'Алмейда
|19
|пз
|Douko Dodo
|8
|пз
|Hassane Imourane
|10
|нп
|Айегун Тосин
|9
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Romaric Amoussou
|23
|вр
|Гоитсеоне Фоко
|5
|зщ
|Элфорд Велафи
|4
|зщ
|Моша Гаолаольве
|3
|зщ
|Татайаоне Дитлокве
|12
|зщ
|Мотуси Джонсон
|6
|пз
|Гейп Мохутсива
|15
|пз
|Мотуси Купер
|18
|пз
|Лебоганг Дитселе
|7
|пз
|Кабело Сиканьйенг
|11
|нп
|Тумисанг Оребонье
|9
|нп
|Омаатла Кебато
Главные тренеры
|Гернот Рор
|Морена Кютхберт Рамореболи
История личных встреч
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|0 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 8-й тур
|4 : 0
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|09.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 9-й тур
|0 : 1
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Мали
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|1
|1
|4
|Коморские острова
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тунис
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|1
|0
|4
|Уганда
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|1
|0
|4
|Ботсвана
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|4
|Судан
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Габон
|1
|0
|4
|Мозамбик
|1
|0