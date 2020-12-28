Аталанта - Интер 28 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 28-12-2025 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
28 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Интер М, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|8
|пз
|Марио Пашалич
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|11
|пз
|Луис Энрике
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
|Кристиан Киву
История личных встреч
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|31.01.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 3
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|5 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Серии A: «Аталанта» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9