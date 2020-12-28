22:07 ()
Аталанта - Интер 28 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 28-12-2025 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
28 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Аталанта
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Интер М, которое состоится 28 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Интер М
Милан
29 Италия вр Марко Карнезекки
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
70 Италия пз Даниэль Мальдини
8 Хорватия пз Марио Пашалич
9 Италия нп Джанлука Скамакка
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
11 Бразилия пз Луис Энрике
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Раффаэле Палладино
Италия Раффаэле Палладино
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Аталанта0 : 2Интер М
02.01.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала Интер М2 : 0Аталанта
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Интер М4 : 0Аталанта
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Интер М4 : 0Аталанта
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта1 : 2Интер М
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Интер М3 : 2Аталанта
31.01.2023 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 0Аталанта
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Аталанта2 : 3Интер М
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта0 : 0Интер М
25.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Интер М2 : 2Аталанта
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 1Аталанта
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Аталанта2 : 1
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Аталанта2 : 1
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 1Аталанта
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта4 : 0
19.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 1 : 1 3 : 2Интер М
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Интер М
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Интер М0 : 1
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Интер М4 : 0
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Интер М5 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Серии A: «Аталанта» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1525
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1614
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина179

