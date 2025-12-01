00:18 ()
Ангола - Египет 29 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 29-12-2025 18:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
29 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур
Ангола
Египет

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ангола - Египет, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ангола
Египет
1 Ангола вр Угу Маркеш
4 Ангола зщ Клинтон Мата
3 Ангола зщ Жонатан Буату
5 Ангола зщ Давид Карму
13 Ангола зщ Augusto Real Карнейро
15 Ангола пз Бени Мукенди
23 Ангола пз Шоу
16 Ангола пз Фреди
10 Ангола пз Жасинту Дала
14 Ангола нп Бенсон Мануэл
9 Ангола нп М'бала Нзола
23 Египет вр Мохамед Эль-Шенави
12 Египет зщ Мохамед Хамди
6 Египет зщ Яссер Ибрахим
5 Египет зщ Рами Рабья
8 Египет пз Эмам Ашур
14 Египет пз Хамди Фати
25 Египет пз Ахмед Сайед
19 Египет пз Марван Аттия
7 Египет нп Трезеге
10 Египет нп Мохамед Салах
22 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Франция Патрис Бомель
Египет Хоссам Хассан
История личных встреч
12.11.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа F. 5-й тур Ангола2 : 2Египет
01.09.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа F. 1-й тур Египет1 : 0Ангола
04.02.2008 Кубок африканских наций 1/4 финала Египет2 : 1Ангола
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур Ангола1 : 1
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур 2 : 1Ангола
17.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Ангола4 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Ангола3 : 2
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Ангола0 : 2
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур Египет1 : 0
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур Египет2 : 1
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Египет2 : 1
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Египет1 : 1 2 : 0
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Египет
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка африканских наций: Ангола — Египет. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия26
2
1/8 финала
Тунис23
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания21
4 Уганда21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
2
1/8 финала
Камерун13
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
