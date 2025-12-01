Ангола - Египет 29 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 29-12-2025 18:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
29 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ангола - Египет, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ангола
Египет
|1
|вр
|Угу Маркеш
|4
|зщ
|Клинтон Мата
|3
|зщ
|Жонатан Буату
|5
|зщ
|Давид Карму
|13
|зщ
|Augusto Real Карнейро
|15
|пз
|Бени Мукенди
|23
|пз
|Шоу
|16
|пз
|Фреди
|10
|пз
|Жасинту Дала
|14
|нп
|Бенсон Мануэл
|9
|нп
|М'бала Нзола
|23
|вр
|Мохамед Эль-Шенави
|12
|зщ
|Мохамед Хамди
|6
|зщ
|Яссер Ибрахим
|5
|зщ
|Рами Рабья
|8
|пз
|Эмам Ашур
|14
|пз
|Хамди Фати
|25
|пз
|Ахмед Сайед
|19
|пз
|Марван Аттия
|7
|нп
|Трезеге
|10
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Патрис Бомель
|Хоссам Хассан
История личных встреч
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа F. 5-й тур
|2 : 2
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|04.02.2008
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|2 : 1
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|17.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1 2 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка африканских наций: Ангола — Египет. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тунис
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|2
|1
|4
|Уганда
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0