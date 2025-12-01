00:18 ()
Коморские острова - Мали 29 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 29-12-2025 21:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
29 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур
Коморские острова
Мали

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коморские острова - Мали, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коморские острова
Мали
16 Коморские острова вр Янник Пандор
22 Коморские острова зщ Саид Бакари
2 Коморские острова зщ Исмаэль Бура
3 Коморские острова зщ Абдель Абдалла
4 Коморские острова зщ Кенан Тоибибу
5 Коморские острова зщ Ахмед Соилихи
28 Коморские острова пз Зейду Юссуф
18 Коморские острова пз Ясин Буран
10 Коморские острова пз Юссуф М'Чангама
17 Коморские острова нп Мизьян Маолида
11 Коморские острова нп Рафики Саид
16 Мали вр Джиги Диарра
26 Мали зщ Войо Кулибали
5 Мали зщ Абдулай Диаби
25 Мали зщ Усман Камара
28 Мали зщ Натан Гассама
20 Мали пз Мамаду Сангаре
11 Мали пз Лассана Кулибали
23 Мали пз Алиу Дьенг
8 Мали пз Махамаду Думбия
10 Мали пз Ив Биссума
17 Мали нп Лассин Синайоко
Главные тренеры
Италия Стефано Кузин
Бельгия Том Сенфье
История личных встреч
04.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 7-й тур Мали3 : 0Коморские острова
21.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 5-й тур Коморские острова0 : 3Мали
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур 0 : 0Коморские острова
21.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур 2 : 0Коморские острова
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Коморские острова4 : 0
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Коморские острова1 : 0
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 10-й тур 1 : 0Коморские острова
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 2-й тур 1 : 1Мали
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа A. 1-й тур Мали1 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Мали
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 10-й тур Мали4 : 1
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 9-й тур 0 : 2Мали
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет26
2
1/8 финала
ЮАР23
3
1/8 финала - возможный выход
Зимбабве21
4 Ангола21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия26
2
1/8 финала
Тунис23
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания21
4 Уганда21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир13
2
1/8 финала
Буркина-Фасо13
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Кот-д'Ивуар13
2
1/8 финала
Камерун13
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

