Коморские острова - Мали 29 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 29-12-2025 21:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
29 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коморские острова - Мали, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коморские острова
Мали
|16
|вр
|Янник Пандор
|22
|зщ
|Саид Бакари
|2
|зщ
|Исмаэль Бура
|3
|зщ
|Абдель Абдалла
|4
|зщ
|Кенан Тоибибу
|5
|зщ
|Ахмед Соилихи
|28
|пз
|Зейду Юссуф
|18
|пз
|Ясин Буран
|10
|пз
|Юссуф М'Чангама
|17
|нп
|Мизьян Маолида
|11
|нп
|Рафики Саид
|16
|вр
|Джиги Диарра
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|5
|зщ
|Абдулай Диаби
|25
|зщ
|Усман Камара
|28
|зщ
|Натан Гассама
|20
|пз
|Мамаду Сангаре
|11
|пз
|Лассана Кулибали
|23
|пз
|Алиу Дьенг
|8
|пз
|Махамаду Думбия
|10
|пз
|Ив Биссума
|17
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Стефано Кузин
|Том Сенфье
История личных встреч
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 7-й тур
|3 : 0
|21.03.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 5-й тур
|0 : 3
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 10-й тур
|4 : 1
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Ангола
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тунис
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|2
|1
|4
|Уганда
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Камерун
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0