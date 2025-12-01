00:19 ()
Ковентри Сити - Ипсвич Таун 29 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 29-12-2025 20:00
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
29 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Ковентри Сити
Ипсвич Таун

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Фрэнк Лэмпард
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Ипсвич Таун3 : 0Ковентри Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Ковентри Сити1 : 4Ипсвич Таун
30.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ковентри Сити1 : 2Ипсвич Таун
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ипсвич Таун2 : 1Ковентри Сити
07.03.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 37-й тур Ипсвич Таун0 : 1Ковентри Сити
10.12.2019 Кубок Англии 2-й раунд, переигровки Ипсвич Таун1 : 2Ковентри Сити
07.12.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 20-й тур Ковентри Сити1 : 1Ипсвич Таун
01.12.2019 Кубок Англии 2-й раунд Ковентри Сити1 : 1Ипсвич Таун
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур Ковентри Сити1 : 0
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур 1 : 1Ковентри Сити
13.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур Ковентри Сити1 : 0
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Ковентри Сити
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Ипсвич Таун3 : 0Ковентри Сити
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур 0 : 0Ипсвич Таун
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур Ипсвич Таун3 : 1
13.12.2025 Англия — Чемпионшип 21-й тур 3 : 1Ипсвич Таун
10.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур Ипсвич Таун1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2351
2
Повышение
Мидлсбро2343
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2338
4
Плей-офф за повышение
Халл Сити2338
5
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2337
6
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити2336
7 Миллуолл2336
8 Уотфорд2335
9 Куинз Парк Рейнджерс2335
10 Сток Сити2334
11 Дерби Каунти2332
12 Саутгемптон2331
13 Рексем2331
14 Лестер Сити2331
15 Бирмингем Сити2330
16 Вест Бромвич Альбион2328
17 Чарльтон Атлетик2227
18 Блэкберн Роверс2226
19 Шеффилд Юнайтед2326
20 Суонси Сити2326
21 Оксфорд Юнайтед2322
22
Зона вылета
Портсмут2222
23
Зона вылета
Норвич Сити2321
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей22-8

