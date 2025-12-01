Ковентри Сити - Ипсвич Таун 29 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 29-12-2025 20:00
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
29 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 29 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Киран Маккенна
История личных встреч
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 4
|30.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 37-й тур
|0 : 1
|10.12.2019
|Кубок Англии
|2-й раунд, переигровки
|1 : 2
|07.12.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 20-й тур
|1 : 1
|01.12.2019
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 1
|26.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|1 : 0
|20.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|3 : 0
|26.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|3 : 1
|13.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|3 : 1
|10.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|23
|51
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|23
|43
| 3
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|23
|38
| 4
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|23
|38
| 5
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|23
|37
| 6
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|23
|36
|7
|Миллуолл
|23
|36
|8
|Уотфорд
|23
|35
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|23
|35
|10
|Сток Сити
|23
|34
|11
|Дерби Каунти
|23
|32
|12
|Саутгемптон
|23
|31
|13
|Рексем
|23
|31
|14
|Лестер Сити
|23
|31
|15
|Бирмингем Сити
|23
|30
|16
|Вест Бромвич Альбион
|23
|28
|17
|Чарльтон Атлетик
|22
|27
|18
|Блэкберн Роверс
|22
|26
|19
|Шеффилд Юнайтед
|23
|26
|20
|Суонси Сити
|23
|26
|21
|Оксфорд Юнайтед
|23
|22
| 22
Зона вылета
|Портсмут
|22
|22
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|23
|21
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|22
|-8