Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 21:30
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
30 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
23 Франция вр Альфонс Ареола
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
3 Англия зщ Макс Килман
30 Англия зщ Оливер Скарлс
32 Англия пз Фредди Поттс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Бразилия пз Лукас Пакета
27 Франция пз Сунгуту Магасса
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
20 Англия нп Джаррод Боуэн
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
22 Япония зщ Каору Митома
26 Швеция пз Ясин Аяри
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
27 Нидерланды пз Матс Виффер
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
11 Гамбия нп Янкуба Минте
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.01.2024 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Вест Хэм Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1842
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1839
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1829
6 Манчестер Юнайтед1829
7 Сандерленд1828
8 Брентфорд1826
9 Кристал Пэлас1826
10 Фулхэм1826
11 Тоттенхэм Хотспур1825
12 Эвертон1825
13 Брайтон энд Хоув Альбион1824
14 Ньюкасл Юнайтед1823
15 Борнмут1822
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1818
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1813
19
Зона вылета
Бёрнли1812
20
Зона вылета
Вулверхэмптон182

