Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 21:30
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
30 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|3
|зщ
|Макс Килман
|30
|зщ
|Оливер Скарлс
|32
|пз
|Фредди Поттс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Лукас Пакета
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|22
|зщ
|Каору Митома
|26
|пз
|Ясин Аяри
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|27
|пз
|Матс Виффер
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|11
|нп
|Янкуба Минте
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|02.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|18
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|18
|29
|6
|Манчестер Юнайтед
|18
|29
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Брентфорд
|18
|26
|9
|Кристал Пэлас
|18
|26
|10
|Фулхэм
|18
|26
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|12
|Эвертон
|18
|25
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|18
|24
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|23
|15
|Борнмут
|18
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|18
|2