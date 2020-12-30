Танзания - Тунис 30 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 30-12-2025 18:00
Стадион: Рабат Олимпик (Рабат, Марокко), вместимость: 21000
30 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Танзания - Тунис, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рабат Олимпик (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Танзания
Тунис
|28
|вр
|Zuberi Foba
|14
|зщ
|Бакари Нондо
|4
|зщ
|Ибрахим Хамад
|15
|зщ
|Мохамед Хуссейни
|25
|пз
|Хаджи Многа
|27
|пз
|Alphonce Msanga
|20
|пз
|Новатус Мироши
|26
|пз
|Тэррин Алларахия
|6
|пз
|Файсал Салум
|12
|пз
|Симон Мсува
|21
|нп
|Kelvin John
|16
|вр
|Аймен Дамен
|20
|зщ
|Ян Валери
|6
|зщ
|Дилан Бронн
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Али Абди
|13
|пз
|Фержани Сасси
|17
|пз
|Эллиес Скири
|10
|пз
|Ханнибал Межбри
|26
|пз
|Себастьян Тунекти
|7
|нп
|Элиас Ашури
|9
|нп
|Хазем Мастури
Главные тренеры
|Сулейман Хемед
|Мигель Гамонди
|Сами Трабелси
История личных встреч
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|15.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|14.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 9-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|18.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Мали
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|2
|2
|4
|Коморские острова
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|3
|7
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|3
|2
|4
|Зимбабве
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тунис
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|2
|1
|4
|Уганда
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0