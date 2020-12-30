01:52 ()
Танзания - Тунис 30 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 30-12-2025 18:00
Стадион: Рабат Олимпик (Рабат, Марокко), вместимость: 21000
30 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур
Танзания
Тунис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Танзания - Тунис, которое состоится 30 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рабат Олимпик (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Танзания
Тунис
28 Танзания вр Zuberi Foba
14 Танзания зщ Бакари Нондо
4 Танзания зщ Ибрахим Хамад
15 Танзания зщ Мохамед Хуссейни
25 Танзания пз Хаджи Многа
27 Танзания пз Alphonce Msanga
20 Танзания пз Новатус Мироши
26 Танзания пз Тэррин Алларахия
6 Танзания пз Файсал Салум
12 Танзания пз Симон Мсува
21 Танзания нп Kelvin John
16 Тунис вр Аймен Дамен
20 Тунис зщ Ян Валери
6 Тунис зщ Дилан Бронн
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
2 Тунис зщ Али Абди
13 Тунис пз Фержани Сасси
17 Тунис пз Эллиес Скири
10 Тунис пз Ханнибал Межбри
26 Тунис пз Себастьян Тунекти
7 Тунис нп Элиас Ашури
9 Тунис нп Хазем Мастури
Главные тренеры
Танзания Сулейман Хемед
Аргентина Мигель Гамонди
Тунис Сами Трабелси
История личных встреч
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур 1 : 1Танзания
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур 2 : 1Танзания
15.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 3Танзания
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Танзания
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 9-й тур Танзания0 : 1
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур 3 : 2Тунис
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур Тунис3 : 1
18.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Тунис2 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Тунис
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Тунис3 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко24
2
1/8 финала
Мали22
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия22
4 Коморские острова21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет37
2
1/8 финала
ЮАР36
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола32
4 Зимбабве31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия26
2
1/8 финала
Тунис23
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания21
4 Уганда21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир26
2
1/8 финала
Буркина-Фасо23
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун24
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар24
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

