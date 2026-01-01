Брентфорд - Сандерленд 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Сандерленд, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|2
|зщ
|Аарон Хики
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|9
|нп
|Игор Тьяго
|7
|нп
|Кевин Шаде
|22
|вр
|Робин Руфс
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|3
|зщ
|Деннис Киркин
|34
|пз
|Гранит Джака
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|24
|нп
|Симон Адингра
|9
|нп
|Брайан Бробби
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|17.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 2
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 3
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 4
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6