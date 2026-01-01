23:08 ()
Брентфорд - Сандерленд 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Брентфорд
Сандерленд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Сандерленд, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Сандерленд
Сандерленд
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
2 Шотландия зщ Аарон Хики
33 Италия пз Микаель Кайоде
18 Украина пз Егор Ярмолюк
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
24 Дания нп Миккель Дамсгор
9 Бразилия нп Игор Тьяго
7 Германия нп Кевин Шаде
22 Нидерланды вр Робин Руфс
6 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
20 Франция зщ Норди Мукиэле
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
3 Англия зщ Деннис Киркин
34 Швейцария пз Гранит Джака
28 Франция пз Энцо Ле Фе
12 Испания нп Элиэзер Майенда
24 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Сандерленд2 : 1Брентфорд
17.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Сандерленд0 : 2Брентфорд
21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Брентфорд3 : 3Сандерленд
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 4Брентфорд
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Брентфорд0 : 0
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брентфорд4 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Брентфорд
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 0Брентфорд
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Сандерленд
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Сандерленд0 : 0
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Сандерленд1 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Сандерленд
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Сандерленд1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

