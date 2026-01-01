Парма - Интер М 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:45
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
07 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Интер М, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Интер М
Милан
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|21
|пз
|Гаэтано Ористанио
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|11
|пз
|Луис Энрике
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Кристиан Киву
История личных встреч
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|10.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|09.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Рома
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|18
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|17
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12