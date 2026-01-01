23:09 ()
Парма - Интер М 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:45
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
07 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Парма
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Интер М, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Интер М
Милан
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
5АргентиназщЛаутаро Валенти
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
22ДанияпзОливер Сёренсен
21ИталияпзГаэтано Ористанио
9АргентинанпМатео Пельегрино
17ШвециянпЯкоб Ондрейка
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
95ИталиязщАлессандро Бастони
32ИталиязщФедерико Димарко
11БразилияпзЛуис Энрике
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
7ПольшапзПётр Зелиньски
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9ФранциянпМаркус Тюрам
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
05.04.2025Италия — Серия А31-й турПарма2 : 2Интер М
06.12.2024Италия — Серия А15-й турИнтер М3 : 1Парма
10.01.2023Кубок Италии1/8 финалаИнтер М2 : 1 ДВПарма
08.08.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиПарма0 : 2Интер М
04.03.2021Италия - Серия А25-й турПарма1 : 2Интер М
31.10.2020Италия - Серия А6-й турИнтер М2 : 2Парма
28.06.2020Италия - Серия А28-й турПарма1 : 2Интер М
26.10.2019Италия - Серия А9-й турИнтер М2 : 2Парма
09.02.2019Италия - Серия А23-й турПарма0 : 1Интер М
15.09.2018Италия - Серия А4-й турИнтер М0 : 1Парма
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 1Парма
27.12.2025Италия — Серия А17-й турПарма1 : 0
13.12.2025Италия — Серия А15-й турПарма0 : 1
08.12.2025Италия — Серия А14-й тур0 : 1Парма
04.12.2025Кубок Италии1/8 финала2 : 1Парма
04.01.2026Италия — Серия А18-й турИнтер М3 : 1
28.12.2025Италия — Серия А17-й тур0 : 1Интер М
19.12.2025Суперкубок Италии1/2 финала1 : 1 3 : 2Интер М
14.12.2025Италия — Серия А15-й тур1 : 2Интер М
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турИнтер М0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1833
5
Лига Европы
Рома1833
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1823
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1717
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1812
20
Зона вылета
Фиорентина1812

