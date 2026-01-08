02:35 ()
ПСЖ - Марсель 08 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 08-01-2026 20:00
08 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Суперкубок Франции 2025, Финал
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
ПСЖ
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 08 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2025, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Марсель
Марсель
30 Франция вр Люка Шевалье
33 Франция зщ Уоррен Заир-Эмери
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
32 Аргентина зщ Факундо Медина
22 США пз Тимоти Веа
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
33 Италия пз Эмерсон
10 Англия нп Мэйсон Гринвуд
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
14 Бразилия нп Игор Пайшао
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
22.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Марсель1 : 0ПСЖ
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур ПСЖ3 : 1Марсель
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 2ПСЖ
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ4 : 0Марсель
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Марсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ1 : 0Марсель
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ2 : 1Марсель
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0ПСЖ
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур ПСЖ2 : 1
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 4ПСЖ
17.12.2025 Межконтинентальный кубок — 2025 Финал ПСЖ1 : 1 2 : 1
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 2 : 3ПСЖ
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 0ПСЖ
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Марсель0 : 2
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 6Марсель
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Марсель1 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Марсель
05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 0Марсель
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции: «ПСЖ» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

