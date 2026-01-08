ПСЖ - Марсель 08 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 08-01-2026 20:00
08 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Суперкубок Франции 2025, Финал
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 08 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2025, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Люка Шевалье
|33
|зщ
|Уоррен Заир-Эмери
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|32
|зщ
|Факундо Медина
|22
|пз
|Тимоти Веа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|33
|пз
|Эмерсон
|10
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|14
|нп
|Игор Пайшао
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|17.12.2025
|Межконтинентальный кубок — 2025
|Финал
|1 : 1 2 : 1
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 6
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции: «ПСЖ» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.