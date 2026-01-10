Овьедо - Бетис 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 15:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
10 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Бетис, которое состоится 10 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|4
|зщ
|Давид Костас
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|16
|зщ
|Давид Карму
|6
|пз
|Кваси Сибо
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|5
|пз
|Альберто Рейна
|18
|нп
|Йосип Брекало
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|19
|нп
|Алекс Форес
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|21
|пз
|Марк Рока
|7
|пз
|Антони
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Гильермо Хорхе Альмада
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 0
|05.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|5 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|17
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|18
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|18
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|18
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Алавес
|18
|19
|15
|Жирона
|18
|18
|16
|Реал Сосьедад
|18
|18
|17
|Мальорка
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|18
|16
| 19
Зона вылета
|Леванте
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|18
|12