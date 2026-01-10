01:53 ()
Овьедо - Бетис 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 15:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
10 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Овьедо
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Бетис, которое состоится 10 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Бетис
Севилья
13 Испания вр Аарон Эскандель
24 Испания зщ Лукас Айхадо
4 Испания зщ Давид Костас
3 Нигер зщ Рахим Альхассан
16 Ангола зщ Давид Карму
6 Гана пз Кваси Сибо
11 Аргентина пз Сантьяго Коломбатто
5 Испания пз Альберто Рейна
18 Хорватия нп Йосип Брекало
7 Марокко нп Ильяс Шаир
19 Испания нп Алекс Форес
1 Испания вр Альваро Вальес
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
18 Колумбия пз Нельсон Деосса
21 Испания пз Марк Рока
7 Бразилия пз Антони
8 Испания пз Пабло Форнальс
24 Испания нп Айтор Руибаль
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
Главные тренеры
Уругвай Гильермо Хорхе Альмада
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Овьедо
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Овьедо0 : 0
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 4 : 0Овьедо
05.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Овьедо0 : 0
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 2 : 0Овьедо
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 5 : 1Бетис
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Бетис4 : 0
18.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 2Бетис
15.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 0 : 0Бетис
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 3Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Атлетико М1938
4
Лига чемпионов
Вильярреал1738
5
Лига Европы
Эспаньол1833
6
Лига конференций
Бетис1828
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1822
10 Хетафе1821
11 Севилья1820
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Алавес1819
15 Жирона1818
16 Реал Сосьедад1818
17 Мальорка1818
18
Зона вылета
Валенсия1816
19
Зона вылета
Леванте1713
20
Зона вылета
Овьедо1812

