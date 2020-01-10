01:54 ()
Валенсия - Эльче 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
10 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Валенсия
Эльче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эльче, которое состоится 10 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эльче
Эльче
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
3ИспаниязщХосе Копете
12ПортугалиязщТьерри Коррея
5ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18Испанияпз Пепелу
10ПортугалияпзАндре Алмейда
15АргентинапзЛукас Бельтран
23ШвейцарияпзФилип Угринич
16ИспанияпзДиего Лопес
11ИспаниянпЛуис Риоха
13ИспанияврИньяки Пенья
23ИспаниязщВиктор Чуст
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
6ИспаниязщПедро Бигас
15ИспаниязщАльваро Нуньес
16ПортугалияпзМартим Нету
14ИспанияпзАлейс Фебас
8ИспанияпзМарк Агуадо
11ИспаниянпХерман Валера
20УругвайнпАльваро Родригес
9ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияЭдер Сарабия
История личных встреч
23.04.2023Испания - Примера30-й турЭльче0 : 2Валенсия
15.10.2022Испания - Примера9-й турВаленсия2 : 2Эльче
19.03.2022Испания - Примера29-й турЭльче0 : 1Валенсия
11.12.2021Испания - Примера17-й турВаленсия2 : 1Эльче
30.01.2021Испания - Примера21-й турВаленсия1 : 0Эльче
23.10.2020Испания - Примера7-й турЭльче2 : 1Валенсия
20.03.2015Испания - Примера28-й турЭльче0 : 4Валенсия
25.10.2014Испания - Примера9-й турВаленсия3 : 1Эльче
13.04.2014Испания - Примера33-й турВаленсия2 : 1Эльче
24.11.2013Испания - Примера14-й турЭльче2 : 1Валенсия
03.01.2026Испания — Примера18-й тур4 : 1Валенсия
19.12.2025Испания — Примера17-й турВаленсия1 : 1
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 2Валенсия
13.12.2025Испания — Примера16-й тур2 : 1Валенсия
07.12.2025Испания — Примера15-й турВаленсия1 : 1
03.01.2026Испания — Примера18-й турЭльче1 : 3
21.12.2025Испания — Примера17-й турЭльче4 : 0
16.12.2025Кубок Испании1/16. 1-й тур0 : 1Эльче
13.12.2025Испания — Примера16-й тур3 : 1Эльче
07.12.2025Испания — Примера15-й турЭльче3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Атлетико М1938
4
Лига чемпионов
Вильярреал1738
5
Лига Европы
Эспаньол1833
6
Лига конференций
Бетис1828
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1822
10 Хетафе1821
11 Севилья1820
12 Осасуна1819
13 Райо Вальекано1819
14 Алавес1819
15 Жирона1818
16 Реал Сосьедад1818
17 Мальорка1818
18
Зона вылета
Валенсия1816
19
Зона вылета
Леванте1713
20
Зона вылета
Овьедо1812

