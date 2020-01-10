Валенсия - Эльче 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 22:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
10 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эльче, которое состоится 10 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Эльче
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|3
|зщ
|Хосе Копете
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Пепелу
|10
|пз
|Андре Алмейда
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|23
|пз
|Филип Угринич
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Луис Риоха
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|16
|пз
|Мартим Нету
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|11
|нп
|Херман Валера
|20
|нп
|Альваро Родригес
|9
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 2
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|23.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 1
|20.03.2015
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|25.10.2014
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|13.04.2014
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|24.11.2013
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 1
|19.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 3
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|17
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|18
|28
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|18
|22
|10
|Хетафе
|18
|21
|11
|Севилья
|18
|20
|12
|Осасуна
|18
|19
|13
|Райо Вальекано
|18
|19
|14
|Алавес
|18
|19
|15
|Жирона
|18
|18
|16
|Реал Сосьедад
|18
|18
|17
|Мальорка
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|18
|16
| 19
Зона вылета
|Леванте
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|18
|12