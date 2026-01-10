Унион - Майнц 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Майнц, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|11
|пз
|Чон У Ён
|10
|нп
|Ильяс Анса
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|33
|вр
|Даниэль Бац
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|6
|пз
|Каисю Сано
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|10
|пз
|Надим Амири
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Урс Фишер (и.о.)
История личных встреч
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|07.02.2024
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|04.02.2023
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|02.10.2020
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|05.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|15
|8