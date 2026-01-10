01:55 ()
Свернуть список

Унион - Майнц 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Унион
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Майнц, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Майнц
Майнц
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
39ГерманиязщДеррик Кён
28АвстрияпзКристофер Триммель
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
11Южная КореяпзЧон У Ён
10ГерманиянпИльяс Анса
7ШотландиянпОливер Бёрк
33ГерманияврДаниэль Бац
48ПольшазщКацпер Потульский
31ГерманиязщДоминик Кор
30ШвейцариязщСильван Видмер
21ГерманиязщДанни да Коста
16ГерманиязщШтефан Белл
6ЯпонияпзКаисю Сано
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
10ГерманияпзНадим Амири
17ГерманиянпБенедикт Холлербах
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ШвейцарияУрс Фишер (и.о.)
История личных встреч
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й турУнион2 : 1Майнц
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турМайнц1 : 1Унион
07.02.2024Германия — Бундеслига18-й турМайнц1 : 1Унион
20.08.2023Германия — Бундеслига1-й турУнион4 : 1Майнц
04.02.2023Германия — Бундеслига19-й турУнион2 : 1Майнц
14.08.2022Германия — Бундеслига2-й турМайнц0 : 0Унион
26.02.2022Германия - Бундеслига24-й турУнион3 : 1Майнц
03.10.2021Германия - Бундеслига7-й турМайнц1 : 2Унион
06.02.2021Германия — Бундеслига20-й турМайнц1 : 0Унион
02.10.2020Германия — Бундеслига3-й турУнион4 : 0Майнц
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур0 : 1Унион
12.12.2025Германия — Бундеслига14-й турУнион3 : 1
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур3 : 1Унион
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаУнион2 : 3
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2
21.12.2025Германия — Бундеслига15-й турМайнц0 : 0
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й турМайнц2 : 0
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур2 : 2Майнц
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур1 : 1Майнц
05.12.2025Германия — Бундеслига13-й турМайнц0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1511
18
Зона вылета
Майнц158

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close