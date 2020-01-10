Байер - Штутгарт 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 19:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
10 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 10 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|13
|зщ
|Артур
|44
|зщ
|Жануэль Белосьян
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|10
|пз
|Малик Тилльман
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|7
|пз
|Йонас Хофман
|14
|нп
|Патрик Шик
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|28
|пз
|Николас Нартей
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|10
|нп
|Крис Фюрих
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|06.02.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|05.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|15
|8