Байер - Штутгарт 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 19:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
10 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Байер
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 10 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
13Бразилиязщ Артур
44ФранциязщЖануэль Белосьян
4АнглиязщДжарелл Куанса
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
10СШАпзМалик Тилльман
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
7ГерманияпзЙонас Хофман
14ЧехиянпПатрик Шик
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЙефф Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
3НидерландызщРамон Хендрикс
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
28ДанияпзНиколас Нартей
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
10ГерманиянпКрис Фюрих
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й турШтутгарт3 : 4Байер
01.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБайер0 : 0Штутгарт
17.08.2024Суперкубок Германии 2024ФиналБайер2 : 2 4 : 3Штутгарт
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБайер2 : 2Штутгарт
06.02.2024Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 2Штутгарт
10.12.2023Германия - Бундеслига14-й турШтутгарт1 : 1Байер
14.05.2023Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт1 : 1Байер
12.11.2022Германия - Бундеслига15-й турБайер2 : 0Штутгарт
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турБайер4 : 2Штутгарт
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт1 : 3Байер
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур1 : 3Байер
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБайер2 : 0
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБайер2 : 2
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Байер
02.12.2025Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
05.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Штутгарт3 : 2
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турШтутгарт0 : 0
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур0 : 4Штутгарт
11.12.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турШтутгарт4 : 1
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турШтутгарт0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1511
18
Зона вылета
Майнц158

Отзывы и комментарии к матчу

