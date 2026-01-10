Алжир - Нигерия 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 18:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
10 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/4 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Нигерия, которое состоится 10 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алжир
Нигерия
|1
|вр
|Антони Мандреа
|25
|зщ
|Рафик Белгали
|5
|зщ
|Зинеддин Белаид
|4
|зщ
|Мохамед Амин Тугай
|15
|зщ
|Райан Аит-Нури
|11
|пз
|Анис Хадж Мусса
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Химад Абделли
|17
|пз
|Фарес Шаиби
|22
|пз
|Ибрахим Маза
|12
|нп
|Монсеф Бакрар
|23
|вр
|Стэнли Нвабили
|2
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|21
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|8
|пз
|Фрэнк Оньека
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|пз
|Адемола Лукман
|22
|нп
|Акор Адамс
|9
|нп
|Виктор Осимхен
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Эрик Шелль
История личных встреч
|27.09.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|09.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|14.07.2019
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|2 : 1
|10.11.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|12.11.2016
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|30.01.2010
|Кубок африканских наций
|За 3-е место
|1 : 0
|06.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 3
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|05.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|4 : 0
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка африканских наций: Алжир — Нигерия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|3 : 1 ДВ
| Нигерия
Мозамбик
|4 : 0
| Алжир
ДР Конго
|1 : 0 ДВ
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|3 : 0
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|0 : 1
| Камерун
Марокко
|09.01
| Алжир
Нигерия
|10.01
| Египет
Кот-д'Ивуар
|10.01
1/2 финала
| Сенегал
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 2
Winner QF 3
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01