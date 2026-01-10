01:55 ()
Алжир - Нигерия 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 18:00
Стадион: Марракеш (Марракеш, Марокко), вместимость: 45240
10 Января 2026 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/4 финала
Алжир
Нигерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Нигерия, которое состоится 10 Января 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Марракеш (Марракеш, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алжир
Нигерия
1 Алжир вр Антони Мандреа
25 Алжир зщ Рафик Белгали
5 Алжир зщ Зинеддин Белаид
4 Алжир зщ Мохамед Амин Тугай
15 Алжир зщ Райан Аит-Нури
11 Алжир пз Анис Хадж Мусса
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Алжир пз Химад Абделли
17 Алжир пз Фарес Шаиби
22 Алжир пз Ибрахим Маза
12 Алжир нп Монсеф Бакрар
23 Нигерия вр Стэнли Нвабили
2 Нигерия зщ Брайт Осайи-Самуэль
6 Нигерия зщ Семи Аджайи
21 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
8 Нигерия пз Фрэнк Оньека
4 Нигерия пз Онинье Ндиди
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
7 Нигерия пз Адемола Лукман
22 Нигерия нп Акор Адамс
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Мали Эрик Шелль
История личных встреч
27.09.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Алжир2 : 1Нигерия
09.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нигерия0 : 1Алжир
14.07.2019 Кубок африканских наций 1/2 финала Алжир2 : 1Нигерия
10.11.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа B. 6-й тур Алжир1 : 1Нигерия
12.11.2016 ЧМ-2018 - Африка Группа B. 2-й тур Нигерия3 : 1Алжир
30.01.2010 Кубок африканских наций За 3-е место Нигерия1 : 0Алжир
06.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Алжир1 : 0 ДВ
31.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 3-й тур 1 : 3Алжир
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур Алжир1 : 0
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур Алжир3 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Алжир
05.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Нигерия4 : 0
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 3-й тур 1 : 3Нигерия
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур Нигерия3 : 2
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа C. 1-й тур Нигерия2 : 1
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 1Нигерия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка африканских наций: Алжир — Нигерия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
3 : 1 ДВ
Нигерия
Мозамбик
4 : 0
Алжир
ДР Конго
1 : 0 ДВ
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
3 : 0
1/4 финала
Мали
Сенегал
0 : 1
Камерун
Марокко
09.01
Алжир
Нигерия
10.01
Египет
Кот-д'Ивуар
10.01
1/2 финала
Сенегал
Winner QF 4
14.01
Winner QF 2
Winner QF 3
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

