Египет - Кот-д'Ивуар 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 21:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
10 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Кот-д'Ивуар, которое состоится 10 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Кот-д'Ивуар
|26
|вр
|Мостафа Шобейр
|4
|зщ
|Хоссам Абдельмагид
|2
|зщ
|Халед Собхи
|24
|зщ
|Ахмед Эйд
|27
|зщ
|Махмуд Сабер
|13
|зщ
|Ахмед Абул-Фетух
|28
|пз
|Мохамед Исмаил
|19
|пз
|Марван Аттия
|20
|нп
|Ибрахим Адель
|9
|нп
|Салах Мохсен
|11
|нп
|Мостафа Мохамед
|1
|вр
|Яхья Фофана
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|7
|зщ
|Одилон Коссуну
|21
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|8
|пз
|Франк Кессье
|18
|пз
|Ибраим Сангаре
|19
|пз
|Крист Равинель Инао Улай
|15
|пз
|Амад Диалло
|22
|пз
|Эванн Гессан
|26
|нп
|Ян Диоманд
Главные тренеры
|Хоссам Хассан
|Эмерс Фаэ
История личных встреч
|26.01.2022
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 5
|14.01.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2013
|4 : 2
|07.02.2008
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 4
|05.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|16.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|3 : 0
|31.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|2 : 3
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка африканских наций: Египет — Кот-д'Ивуар. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|3 : 1 ДВ
| Нигерия
Мозамбик
|4 : 0
| Алжир
ДР Конго
|1 : 0 ДВ
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|3 : 0
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|0 : 1
| Камерун
Марокко
|09.01
| Алжир
Нигерия
|10.01
| Египет
Кот-д'Ивуар
|10.01
1/2 финала
| Сенегал
Winner QF 4
|14.01
| Winner QF 2
Winner QF 3
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01