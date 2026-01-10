01:56 ()
Египет - Кот-д'Ивуар 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 21:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
10 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/4 финала
Египет
Кот-д'Ивуар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет - Кот-д'Ивуар, которое состоится 10 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет
Кот-д'Ивуар
26 Египет вр Мостафа Шобейр
4 Египет зщ Хоссам Абдельмагид
2 Египет зщ Халед Собхи
24 Египет зщ Ахмед Эйд
27 Египет зщ Махмуд Сабер
13 Египет зщ Ахмед Абул-Фетух
28 Египет пз Мохамед Исмаил
19 Египет пз Марван Аттия
20 Египет нп Ибрахим Адель
9 Египет нп Салах Мохсен
11 Египет нп Мостафа Мохамед
1 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
17 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
7 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
21 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
8 Кот-д'Ивуар пз Франк Кессье
18 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
19 Кот-д'Ивуар пз Крист Равинель Инао Улай
15 Кот-д'Ивуар пз Амад Диалло
22 Кот-д'Ивуар пз Эванн Гессан
26 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
Главные тренеры
Египет Хоссам Хассан
Кот-д'Ивуар Эмерс Фаэ
История личных встреч
26.01.2022 Кубок африканских наций 1/8 финала Кот-д'Ивуар0 : 0 4 : 5Египет
14.01.2013 Товарищеские матчи (сборные) Январь 2013 Кот-д'Ивуар4 : 2Египет
07.02.2008 Кубок африканских наций 1/2 финала Кот-д'Ивуар1 : 4Египет
05.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Египет3 : 1 ДВ
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 3-й тур 0 : 0Египет
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур Египет1 : 0
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур Египет2 : 1
16.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Египет2 : 1
06.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Кот-д'Ивуар3 : 0
31.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 3-й тур 2 : 3Кот-д'Ивуар
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур Кот-д'Ивуар1 : 1
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Кот-д'Ивуар1 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Кот-д'Ивуар
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка африканских наций: Египет — Кот-д'Ивуар. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
3 : 1 ДВ
Нигерия
Мозамбик
4 : 0
Алжир
ДР Конго
1 : 0 ДВ
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
3 : 0
1/4 финала
Мали
Сенегал
0 : 1
Камерун
Марокко
09.01
Алжир
Нигерия
10.01
Египет
Кот-д'Ивуар
10.01
1/2 финала
Сенегал
Winner QF 4
14.01
Winner QF 2
Winner QF 3
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

Отзывы и комментарии к матчу

