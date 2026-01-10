01:56 ()
ПСВ Эйндховен - Эксельсиор 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
10 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Эксельсиор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Эксельсиор, которое состоится 10 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Эксельсиор
Роттердам
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
27 Румыния нп Деннис Ман
5 Хорватия нп Иван Перишич
9 США нп Рикардо Пепи
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Нидерланды зщ Илиас Бронкхорст
4 Швеция зщ Каспер Видель
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
12 Франция зщ Артур Загре
23 Грузия пз Иракли Егоян
20 Нидерланды пз Леннард Хартьес
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
33 Нидерланды нп Jerroldino Armantrading
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Эксельсиор1 : 2ПСВ Эйндховен
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПСВ Эйндховен5 : 4 ДВЭксельсиор
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Эксельсиор
08.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0Эксельсиор
28.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Эксельсиор1 : 6ПСВ Эйндховен
02.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0Эксельсиор
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Эксельсиор
26.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор1 : 2ПСВ Эйндховен
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен3 : 0
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПСВ Эйндховен4 : 3
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур ПСВ Эйндховен2 : 3
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Эксельсиор2 : 1
05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Эксельсиор0 : 2
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Эксельсиор1 : 0
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Эксельсиор
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Эксельсиор1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1746
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1735
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1727
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1725
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1625
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1723
9 Херенвен1723
10 Спарта1723
11 Фортуна1721
12 Гоу Эхед Иглс1719
13 Эксельсиор1619
14 ПЕК Зволле1719
15 Телстар1715
16
Стыковая зона
Волендам1714
17
Зона вылета
Хераклес1714
18
Зона вылета
НАК Бреда1713

