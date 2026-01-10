ПСВ Эйндховен - Эксельсиор 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
10 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Эксельсиор, которое состоится 10 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Эксельсиор
Роттердам
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Деннис Ман
|5
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Илиас Бронкхорст
|4
|зщ
|Каспер Видель
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|12
|зщ
|Артур Загре
|23
|пз
|Иракли Егоян
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|11
|пз
|Гьян де Регт
|33
|нп
|Jerroldino Armantrading
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|08.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|28.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 6
|02.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|6 : 0
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|26.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 2
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 0
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|4 : 3
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|05.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|46
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|17
|27
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|17
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|17
|23
|11
|Фортуна
|17
|21
|12
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|13
|Эксельсиор
|16
|19
|14
|ПЕК Зволле
|17
|19
|15
|Телстар
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|17
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|17
|13