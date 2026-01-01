Фиорентина - Милан 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
11 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Милан, которое состоится 11 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|7
|пз
|Симон Зом
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
История личных встреч
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 3
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|02.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|19
|28
|8
|Болонья
|19
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Лацио
|19
|25
|11
|Торино
|19
|23
|12
|Сассуоло
|19
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Кальяри
|19
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|19
|13