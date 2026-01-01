23:13 ()
Свернуть список

Фиорентина - Милан 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 16:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
11 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Фиорентина
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Милан, которое состоится 11 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
21ГерманиязщРобин Госенс
65ИталиязщФабьяно Паризи
5ХорватиязщМарин Понграчич
44ИталияпзНиколо Фаджоли
8ИталияпзРоландо Мандрагора
7ШвейцарияпзСимон Зом
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
33ИталиязщДавиде Бартезаги
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
12ФранцияпзАдриен Рабьо
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
4ИталияпзСамуэле Риччи
56БельгиянпАлексис Салемакерс
10ПортугалиянпРафаэл Леау
11СШАнпКристиан Пулишич
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Ваноли
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
История личных встреч
19.10.2025Италия — Серия А7-й турМилан2 : 1Фиорентина
05.04.2025Италия — Серия А31-й турМилан2 : 2Фиорентина
06.10.2024Италия — Серия А7-й турФиорентина2 : 1Милан
30.03.2024Италия - Серия А30-й турФиорентина1 : 2Милан
25.11.2023Италия - Серия А13-й турМилан1 : 0Фиорентина
04.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турФиорентина2 : 1Милан
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турМилан2 : 1Фиорентина
01.05.2022Италия - Серия А35-й турМилан1 : 0Фиорентина
20.11.2021Италия - Серия А13-й турФиорентина4 : 3Милан
21.03.2021Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 3Милан
07.01.2026Италия — Серия А19-й тур2 : 2Фиорентина
04.01.2026Италия — Серия А18-й турФиорентина1 : 0
27.12.2025Италия — Серия А17-й тур1 : 0Фиорентина
21.12.2025Италия — Серия А16-й турФиорентина5 : 1
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й тур1 : 0Фиорентина
08.01.2026Италия — Серия А19-й турМилан1 : 1
02.01.2026Италия — Серия А18-й тур0 : 1Милан
28.12.2025Италия — Серия А17-й турМилан3 : 0
18.12.2025Суперкубок Италии1/2 финала2 : 0Милан
14.12.2025Италия — Серия А15-й турМилан2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1839
3
Лига чемпионов
Наполи1838
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта1928
8 Болонья1927
9 Удинезе2026
10 Лацио1925
11 Торино1923
12 Сассуоло1923
13 Кремонезе1922
14 Кальяри1919
15 Парма1818
16 Лечче1817
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Верона1813
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Фиорентина1913

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close