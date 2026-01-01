Насьонал - Санта-Клара 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
11 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Санта-Клара, которое состоится 11 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|11.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|5 : 1
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 3
|24.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|30.09.2018
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.04.2018
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|3 : 3
|03.12.2017
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|1 : 1
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Морейренсе
|16
|24
|8
|Фамаликан
|17
|23
|9
|Эшторил
|17
|20
|10
|Алверка
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Насьонал
|16
|16
|14
|Санта-Клара
|16
|16
|15
|Каза Пия
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|16
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|17
|4