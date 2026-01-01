23:14 ()
Насьонал - Санта-Клара 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
11 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Насьонал
Санта-Клара

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Санта-Клара, которое состоится 11 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Насьонал
Фуншал
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Санта-Клара1 : 0Насьонал
04.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал2 : 0Санта-Клара
11.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Санта-Клара1 : 1 4 : 2Насьонал
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Санта-Клара5 : 1Насьонал
06.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Насьонал1 : 3Санта-Клара
24.02.2019 Португалия - Примейра 23-й тур Санта-Клара2 : 0Насьонал
30.09.2018 Португалия - Примейра 6-й тур Насьонал0 : 3Санта-Клара
15.04.2018 Португалия - Сегунда 34-й тур Насьонал3 : 3Санта-Клара
03.12.2017 Португалия - Сегунда 15-й тур Санта-Клара1 : 1Насьонал
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 2 : 1Насьонал
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Насьонал
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал3 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Насьонал
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал1 : 2
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 1
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 0
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Санта-Клара2 : 3 ДВ
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Санта-Клара
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1727
6 Витория Гимарайнш1725
7 Морейренсе1624
8 Фамаликан1723
9 Эшторил1720
10 Алверка1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Насьонал1616
14 Санта-Клара1616
15 Каза Пия1714
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1612
18
Зона вылета
АВС174

