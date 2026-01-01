23:14 ()
Морейренсе - Тондела 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 20:00
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
11 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Морейренсе
Тондела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Тондела, которое состоится 11 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Тондела
Тондела
22 Бразилия вр Кайо Секко
26 Бразилия зщ Маракас
44 Бразилия зщ Marcelo
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
17 Испания зщ Alvaro Martinez
2 Португалия зщ Диогу Травасуш
21 Испания пз Родри
8 Сербия пз Матея Стьепанович
11 Бразилия пз Алан де Соуза
95 Бразилия пз Гильерме Шеттине
10 Португалия нп Кику Бондозу
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
2 Бразилия пз Бебету
10 Ирландия пз Джо Ходж
97 Бразилия пз Клебиньо
79 Португалия пз Угу Феликс
17 Португалия нп Иван Кавалейру
7 Бразилия нп Pedro Henryque
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
16.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Морейренсе2 : 0Тондела
03.01.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Тондела2 : 1Морейренсе
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Морейренсе2 : 3Тондела
19.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Тондела0 : 0Морейренсе
26.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе1 : 2Тондела
18.01.2020 Португалия - Примейра 17-й тур Тондела1 : 1Морейренсе
17.02.2019 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе2 : 0Тондела
23.09.2018 Португалия - Примейра 5-й тур Тондела2 : 0Морейренсе
04.02.2018 Португалия - Примейра 21-й тур Тондела1 : 2Морейренсе
26.08.2017 Португалия - Примейра 4-й тур Морейренсе0 : 3Тондела
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 0 : 2Морейренсе
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Морейренсе
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Морейренсе0 : 4
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 3 : 3Морейренсе
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Тондела3 : 1
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Тондела1 : 2
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 1Тондела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Тондела0 : 2
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1742
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1728
5 Брага1727
6 Витория Гимарайнш1725
7 Морейренсе1624
8 Фамаликан1723
9 Эшторил1720
10 Алверка1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Насьонал1616
14 Санта-Клара1616
15 Каза Пия1714
16
Стыковая зона
Арока1714
17
Зона вылета
Тондела1612
18
Зона вылета
АВС174

