Морейренсе - Тондела 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 20:00
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
11 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Тондела, которое состоится 11 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия).
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Тондела
Тондела
|22
|вр
|Кайо Секко
|26
|зщ
|Маракас
|44
|зщ
|Marcelo
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|17
|зщ
|Alvaro Martinez
|2
|зщ
|Диогу Травасуш
|21
|пз
|Родри
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|11
|пз
|Алан де Соуза
|95
|пз
|Гильерме Шеттине
|10
|нп
|Кику Бондозу
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|2
|пз
|Бебету
|10
|пз
|Джо Ходж
|97
|пз
|Клебиньо
|79
|пз
|Угу Феликс
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|7
|нп
|Pedro Henryque
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|16.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 0
|26.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|23.09.2018
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|04.02.2018
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|26.08.2017
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 4
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|42
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|17
|28
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Морейренсе
|16
|24
|8
|Фамаликан
|17
|23
|9
|Эшторил
|17
|20
|10
|Алверка
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Насьонал
|16
|16
|14
|Санта-Клара
|16
|16
|15
|Каза Пия
|17
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|16
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|17
|4