Лилль - Лион 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 22:00
11 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Кубок Франции, 1/16 финала
Лилль
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 11 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Лион
Лион
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Лилль0 : 1Лион
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Лион2 : 1Лилль
01.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Лилль1 : 1Лион
06.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Лилль3 : 4Лион
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала Лион2 : 1Лилль
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Лион0 : 2Лилль
10.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль3 : 3Лион
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лион2 : 2 4 : 2Лилль
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Лион1 : 0Лилль
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Лион0 : 1Лилль
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Лилль0 : 2
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 1Лилль
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 4Лилль
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 0Лилль
05.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Лилль1 : 0
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 1 : 3Лион
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Лион3 : 0
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Лион1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Лион2 : 1
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 0Лион
Турнирная таблица
1-й раунд
Бобиньи
Дранси
0 : 1
Роморантен
Авуэн
4 : 1
Сен-Омер
Ирис Клуб де Круа
0 : 2
Авранш
Див-Кабур
1 : 1 5 : 4
2-й раунд
Канн
Анси
1 : 2
Понтарлье
Сошо
2 : 2 5 : 6
Трелисак
По
0 : 2
Ирис Клуб де Круа
Расинг
2 : 2 7 : 6
Шалан
Понтиви
0 : 2
Байё
Кан
3 : 2
Стиль-Мюциг
Раон-л'Этап
0 : 3
Булонь
Дюнкерк
2 : 2 3 : 5
Блуа
Клермон
1 : 1 7 : 6
3-й раунд
Конкарно
Стад Брьошен
1 : 0
Анси
Гренобль
1 : 2
Саргемин
Нанси
3 : 4
Юнион Сен-Жан
Орлеан
1 : 2
Кане Руссийон
Родез
1 : 0
Бишайм
Ред Стар
1 : 1 9 : 8
О Лион
Фёр
1 : 1 4 : 2
Мериньяк
По
1 : 0
Роморантен
Блуа
2 : 2 6 : 7
Вандея Фонтене
Шатору
4 : 1
Марманд
Бассен д'Аркашон
0 : 0 1 : 4
1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
Реймс
0 : 4
Авранш
Брест
1 : 1 5 : 4
Периньи
Ле-Ман
1 : 2
Ле-Эрбье
Анже
0 : 0 5 : 6
Кане Руссийон
Монпелье
0 : 1
Генгам
Лаваль
0 : 1
Ланс
Феньи Ольнуа
3 : 1
Фремен
Шантийи
0 : 3
Бишайм
Метц
0 : 3
Байё
Блуа
2 : 1
Лузитанос Сен-Мор
Лилль
0 : 1
Гозье
Лорьян
0 : 7
Олимпик Маркуа
Труа
1 : 3
Понтиви
Бастия
0 : 1
Стад Бетюн
Сошо
2 : 4
Раон-л'Этап
Париж
0 : 3
Мериньяк
Истр
0 : 0 5 : 6
Лион-Дюшер
Тулуза
1 : 2
Гренобль
Нанси
1 : 1 3 : 5
Вандея Фонтене
ПСЖ
0 : 4
Бурк-Перонна
Марсель
0 : 6
Ницца
Сент-Этьен
2 : 1
Осер
Монако
1 : 2
Конкарно
Нант
3 : 5
Страсбург
Дюнкерк
2 : 1
Ле-Пюи Фут 43
Бордо
1 : 0
Монтрёй
Шовиньи
2 : 1
Ренн
Ле-Сабль
3 : 0
Бассен д'Аркашон
О Лион
0 : 1
Гавр
Амьен
0 : 2
Орлеан
Дьепп
3 : 0
Лион
Сен-Сир Коллонж
3 : 0
1/16 финала
Монтрёй
Амьен
2 : 4
Бастия
Труа
0 : 2
Анже
Тулуза
1 : 1 5 : 6
Орлеан
Монако
1 : 3
Ле-Пюи Фут 43
Реймс
10.01
О Лион
Лорьян
10.01
Истр
Лаваль
10.01
Авранш
Страсбург
10.01
Сошо
Ланс
11.01
Ле-Ман
Нанси
11.01
Шантийи
Ренн
11.01
Метц
Монпелье
11.01
Нант
Ницца
11.01
Лилль
Лион
11.01
ПСЖ
Париж
12.01
Байё
Марсель
13.01

