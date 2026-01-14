01:33 ()
Интер - Лечче 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Интер М
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лечче, которое состоится 14 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Лечче
Лечче
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
95 Италия зщ Алессандро Бастони
15 Италия зщ Франческо Ачерби
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
11 Бразилия пз Луис Энрике
7 Польша пз Пётр Зелиньски
8 Хорватия пз Петар Сучич
23 Италия пз Николо Барелла
14 Франция нп Анж-Йоан Бонни
94 Италия нп Франческо Эспозито
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
25 Италия зщ Антонино Галло
77 Франция пз Мохамед Каба
93 Марокко пз Юссеф Мале
29 Мали пз Лассана Кулибали
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Сербия нп Никола Штулич
23 Италия нп Риккардо Соттиль
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 4Интер М
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Интер М2 : 0Лечче
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Лечче0 : 4Интер М
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Интер М2 : 0Лечче
05.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Интер М2 : 0Лечче
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Лечче1 : 2Интер М
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 1Интер М
26.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 0Лечче
29.01.2012 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 0Интер М
21.12.2011 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 1Лечче
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Интер М2 : 2
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 2Интер М
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Интер М3 : 1
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 1Интер М
19.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 1 : 1 3 : 2Интер М
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Лечче1 : 2
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Лечче0 : 2
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Лечче
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Лечче0 : 3
12.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Лечче1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1943
2
Лига чемпионов
Милан1940
3
Лига чемпионов
Наполи1939
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта2031
8 Лацио2028
9 Болонья1927
10 Удинезе2026
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе2022
14 Парма1921
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона1913

