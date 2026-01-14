Интер - Лечче 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лечче, которое состоится 14 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|11
|пз
|Луис Энрике
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|8
|пз
|Петар Сучич
|23
|пз
|Николо Барелла
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|25
|зщ
|Антонино Галло
|77
|пз
|Мохамед Каба
|93
|пз
|Юссеф Мале
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|26.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|29.01.2012
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|21.12.2011
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 1
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|19
|40
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Лацио
|20
|28
|9
|Болонья
|19
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|19
|21
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|19
|13