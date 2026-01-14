01:33 ()
РБ Лейпциг - Фрайбург 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 21:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
14 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
РБ Лейпциг
Фрайбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Фрайбург, которое состоится 14 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

РБ Лейпциг
Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
1 Венгрия вр Петер Гулачи
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
17 Германия зщ Ридле Баку
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
13 Австрия пз Николас Зайвальд
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
40 Бразилия нп Ромуло
11 Дания нп Конрад Хардер
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
5 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
32 Италия пз Винченцо Грифо
6 Германия пз Патрик Остерхаге
9 Германия нп Лукас Хёлер
19 Германия нп Ян-Никлас Бесте
Германия Оле Вернер
Германия Юлиан Шустер
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Фрайбург0 : 0РБ Лейпциг
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур РБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
06.04.2024 Германия — Бундеслига 28-й тур Фрайбург1 : 4РБ Лейпциг
12.11.2023 Германия — Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург0 : 1РБ Лейпциг
02.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала Фрайбург1 : 5РБ Лейпциг
09.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур РБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
21.05.2022 Кубок Германии Финал Фрайбург1 : 1 2 : 4РБ Лейпциг
05.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
16.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург1 : 1РБ Лейпциг
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур РБ Лейпциг1 : 3
12.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 3 : 1РБ Лейпциг
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг6 : 0
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг3 : 1
28.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Фрайбург2 : 1
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 3 : 4Фрайбург
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Фрайбург1 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Фрайбург1 : 0
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 2 : 1Фрайбург
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
4
Лига чемпионов
Байер1629
5
Лига Европы
Штутгарт1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Кёльн1617
12 Вердер1517
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1615
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

Обзоры матчей

 Все обзоры
