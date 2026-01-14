РБ Лейпциг - Фрайбург 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 21:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
14 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Фрайбург, которое состоится 14 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Петер Гулачи
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|17
|зщ
|Ридле Баку
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|40
|нп
|Ромуло
|11
|нп
|Конрад Хардер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|5
|зщ
|Антони Юнг
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 1 2 : 4
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|3 : 4
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Кёльн
|16
|17
|12
|Вердер
|15
|17
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|16
|15
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9