Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 16:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
18 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 18 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Португалия вр Жозе Са
3 Испания зщ Уго Буэно
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
36 Англия нп Матеус Мане
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
1 Англия вр Ник Поуп
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
11 Англия нп Харви Барнс
27 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Англия Эдди Хау
История личных встреч
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
08.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Вулверхэмптон6 : 1
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон3 : 0
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
13.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ньюкасл Юнайтед0 : 2
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед3 : 3 7 : 6
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2250
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2243
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2236
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед2235
6 Челси2234
7 Брентфорд2233
8 Сандерленд2233
9 Ньюкасл Юнайтед2132
10 Фулхэм2231
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2228
14 Тоттенхэм Хотспур2227
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2225
17 Ноттингем Форест2222
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2217
19
Зона вылета
Бёрнли2214
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

