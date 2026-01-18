Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 18 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жозе Са
|3
|зщ
|Уго Буэно
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|36
|нп
|Матеус Мане
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|1
|вр
|Ник Поуп
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|11
|нп
|Харви Барнс
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|Роб Эдвардс
|Эдди Хау
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|6 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|13.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 3 7 : 6
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 3
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|50
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|22
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|36
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|22
|35
|6
|Челси
|22
|34
|7
|Брентфорд
|22
|33
|8
|Сандерленд
|22
|33
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|10
|Фулхэм
|22
|31
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|22
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|22
|25
|17
|Ноттингем Форест
|22
|22
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|17
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7